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22.01.2020 11:39
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Свердловские приставы наказали "робота" за назойливые звонки

Текст: Елена Мационг
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Коллекторов оштрафовали за то, что они изводили клиента звонками, которые выполнял искусственный разум. Как отмечают в службе судебных приставов Свердловской области, с таким случаем в своей практике они столкнулись впервые.

С жалобой к ним обратился мужчина, которому неожиданно стали поступать звонки от коллекторов. Всякий раз на том конце провода была молодая женщина, она приятным голосом представлялась руководителем одного из отделов агентства, называла свои имя, фамилию и отчество. И очень вежливо просила "вернуть долг банку". Но дело в том, что долг кредитному учреждению мужчина погасил еще пять лет назад. А иначе он, возможно, никогда бы не узнал, что ведет долгие диалоги с роботом.

Фото: iStock
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Это выяснилось только после экспертизы записи звонков. Искусственный интеллект говорил убедительно, почти, как живой человек. Даже специалисты удивились, насколько изобретательно робот имитирует речь "сотрудницы агентства". Она выдерживал паузы при ответах, на все вопросы отвечала развернуто, не просто "да" или "нет". Задавала и свои уточняющие вопросы. Во время одного из разговоров, "руководитель отдела" сообщила мужчине о том, что "...всю информацию обязательно доведет до своих подчиненных...". В разговоре с клиентом встречались простые разговорные обороты, "простите, мы вам уже звонили", "понимаете, в ваших интересах вернуть долги банку". Словом, и предположить было невозможно, что разговор с клиентом ведет робот.

"Женщина" звонила часто, каждый день по несколько раз, на протяжении больше месяца. Когда мужчину это окончательно достало, он решил обратиться к приставам. В результате после проведенной проверки судебные приставы обратились в суд. Арбитражный суд в свою очередь выписал коллекторскому агентству штраф в 75 тысяч рублей.

Фото: iStock
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- Конечно, в самом факте использования новых технологий, в частности искусственного разума, в деятельности коллекторов никакого нарушения закона нет, - отмечает Юлия Смирнова, начальник отдела ведения госреестра и контроля за деятельностью юрлиц, осуществляющих функции по возврату просроченных задолженностей УФССП России по Свердловской области. - Но в таком случае коллекторское агентство обязано было честно предупредить, что абонент разговаривает с электронной системой, а не с человеком. Между тем мужчину намеренно ввели в заблуждение, более того, все было устроено таким образом, чтобы он не догадался, что ведет разговор с роботом. Мы, к слову, проверили: "начальницы отдела" с таким именем и фамилией в агентстве не значится. Сотрудник между тем обязан по закону представиться и назвать организацию, которую он представляет.

Кроме того, как отметила Юлия Смирнова, взаимодействие осуществлялось посредством телефонных переговоров, более одного раза в день, более двух раз в неделю, более восьми раз в месяц, что также является нарушением законодательства. Коллекторы, как известно, имеют право звонить только строго с определенной периодичностью и в определенное время суток. Все это в совокупности и послужило вынесению окончательно судебного вердикта в отношении агентства.

Между тем, как отмечают судебные приставы, сам этот прецедент наглядно подтверждает: мы живем в новый технологический период, и деятельность искусственного разума необходимо еще более четко регламентировать на законодательном уровне.

Подробнее читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

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