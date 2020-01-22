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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Сам себе консультант

Уральцы переоценивают уровень своей финансовой грамотности
Текст: Наталия Швабауэр (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 13(8067)
По инициативе минфина Свердловской области ученые провели исследование финансовой грамотности и финансового поведения населения.

- Поводом для мониторинга стала озабоченность высокой закредитованностью граждан и нерациональным кредитным портфелем. Более того, сейчас популярно признавать себя банкротом - иногда намеренно, - поясняет профессор УрГЭУ Елена Разумовская. - Мы оценивали навыки и компетенции, влияющие на рациональное потребительское поведение. Люди могут понимать, как нужно правильно поступать, но тем не менее так не делать. Вот этот аспект нас интересует в первую очередь.

В исследовании, которое проводилось в сентябре-ноябре 2019 года, участвовало 5842 человека из восьми крупных и малых городов Среднего Урала. Опрос проводили разными методами: одним могли предложить заполнить короткие анкеты в торговом центре, других просили ответить на несколько вопросов по телефону. По сути, нужно было сформулировать, достаточно ли тебе финансовых знаний и каково соотношение доходов и расходов в семье. Более глубокие исследования предполагали работу в фокус-группах и расширенные интервью.

Фото: iStock
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Как и ожидалось, в лидерах оказался Екатеринбург: здесь 65 процентов опрошенных считают, что знают достаточно о финансовых пирамидах и мошенниках. Чуть-чуть отстают по показателям города-спутники областного центра, тогда как в глубинке знаний не хватает 60 с лишним процентам респондентов. Интересно, что женщины считают себя более сведущими, чем мужчины, они же в два раза чаще берут кредиты. В целом прибегают к заимствованиям 60 процентов опрошенных, причем у самых малообеспеченных на выплаты уходит треть всех расходов, что критично для этой социальной группы.

Напомним: в 2017 году в России была принята стратегия повышения финансовой грамотности населения, в рамках которой в Свердловской области открылся центр финграмотности и заработала соответствующая программа. Ее мероприятия рассчитаны до 2023 года и направлены на разные группы потребителей.

Женщины считают себя более сведущими, чем мужчины, они же в два раза чаще берут кредиты

Как показывает практика, эта задача очень актуальна. Ведь зачастую люди переоценивают свои знания, в результате среди жертв мошенников оказываются не только доверчивые пенсионеры, но и молодежь, что косвенно подтверждает статистика полиции. Так, за 9 месяцев 2019 года в Екатеринбурге по фактам мошенничества было возбуждено 1335 уголовных дел, из них только 214 - в отношении пожилых людей. Причем впервые доля преступлений, совершенных с помощью Интернета и мобильного телефона, перевесила классические схемы обмана. Связано это с бурным ростом онлайн-технологий, объясняет Игорь Каргаполов, руководитель отделения по борьбе с мошенничествами УМВД Екатеринбурга. Зачастую потерпевшие сами передают в руки злоумышленников пин-коды пластиковых карт или пароли от мобильных банков.

Фото: istock
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А вот количество жалоб на организации, оказывающие финансовые услуги официально, уменьшилось. Эксперты связывают это не только с просвещением потребителей, но и с надзорными мероприятиями. Так, за три года инспекторами Роспотребнадзора было выявлено свыше 3000 нарушений на финансовом рынке, вынесено 539 постановлений о привлечении к административной ответственности, проконсультировано 9 тысяч граждан, возмещенная сумма составила 55 миллионов рублей. По оценке надзорной службы, на рынке финуслуг, в отличие от торговли, почти никогда не идет речь о так называемом добросовестном, но заблуждающемся бизнесе. Нарушения чаще всего не связаны с халатностью рядового персонала, а разрабатываются специально: организации нацелены на минимизацию собственных рисков, не заинтересованы в предоставлении полной информации и пользуются зависимостью клиентов от их деятельности.

- Причины, которые приводят к тем или иным неблагоприятным ситуациям, - это нерациональность потребителей, низкий уровень их правовой грамотности и неспособность противостоять нарушению, - констатирует Татьяна Шулешова, начальник отдела защиты прав потребителей на рынке услуг и непродовольственных товаров управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

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