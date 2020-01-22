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22.01.2020 16:20
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Миллионы против Альцгеймера

Начинающий предприниматель получил возможность реализовать проект, облегчающий уход за больными
Текст: Марина Порошина (Екатеринбург)
Российская газета - Экономика УРФО № 13(8067)
Александру Панюте 28 лет, по специальности он инженер-проектировщик промышленных комплексов и предприятий в металлургии. Но его первый бизнес-проект, только что ставший победителем конкурса для начинающих предпринимателей "Стартап реалити. Твой ключ от бизнеса", с металлургией никак не связан.
Решая семейную проблему, Александр осознал, что нашел отличную идею для бизнеса. Фото: Татьяна Андреева/РГ Решая семейную проблему, Александр осознал, что нашел отличную идею для бизнеса. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Решая семейную проблему, Александр осознал, что нашел отличную идею для бизнеса. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Стартап родился из большой проблемы, с которой столкнулась семья Александра. Его бабушке был поставлен шокирующий диагноз: деменция и болезнь Альцгеймера. 87-летняя женщина, еще пару лет назад проходившая по десять километров на лыжах, враз стала беспомощной и нуждающейся в постоянной опеке. Варианты сиделки или пансионата родственники категорически отвергли, но ситуация оказалась тупиковой для семьи, где все работают.

Фото: iStock
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Внук-айтишник решил найти выход для себя и других товарищей по несчастью, ведь с подобной проблемой сталкиваются многие. Вместе с друзьями он на протяжении нескольких месяцев после работы создавал особый программно-аппаратный комплекс. Как он работает? Умная электроника напоминает бабушке, что пора принять лекарство, и сообщает об этом родственникам. А также о том, что их подопечная открывала входную дверь, причем видеокамера фиксирует гостей, а встроенный громкоговоритель может при необходимости отпугнуть нежеланных визитеров вроде лжегазовиков или ушлых коммерсантов. Если пожилая женщина выйдет на прогулку, включается GPS-трекер, сообщающий опекунам о ее местонахождении.

- Все это по отдельности не ноу-хау, - объясняет Александр, - но система создает единую инфраструктуру, заточенную под нашу проблему. Разумеется, она предназначена не для пациентов, а для их близких - позволяет всегда иметь информацию о том, что происходит с родственником.

Изначально молодые люди реализовали замысел кустарным способом, "на коленке". Но подспудно Панюта понимал, что нашел отличную идею для бизнеса. И конкурс стал катализатором: появились денежные и человеческие ресурсы, связи, наставники, "открылись двери", которые до тех пор не открывались, вернее, Саша с друзьями просто не знали о таких возможностях. За два месяца они стремительно прошли этапы создания тестового комплекта оборудования, брендинга, маркетинга, запуска производства, продвижения продукта. В итоге обещанный на старте проекта миллион организаторы удвоили.

Конкурс стал катализатором: появились денежные и человеческие ресурсы, связи, наставники, возможности, о которых молодые предприниматели раньше просто не знали

Сейчас у молодых инноваторов готов комплект оборудования, получивший название "Оберег", и единое приложение, способное работать на любом смартфоне. Предпродажи уже пошли, покупатели соглашаются использовать систему в тестовом режиме, ведь разработчикам для ее совершенствования нужна обратная связь.

- Я не хочу выходить на рынок только со своим видением картины. Сейчас мы заказали социологическое исследование, глубинные интервью с пользователями, консультируемся с врачами, - рассказывает Панюта.

Фото: Михаил Почуев/ТАСС
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По мере углубления в тему растет и число идей, каждая из которых способна стать самостоятельным бизнес-проектом. Так пришло понимание необходимости наладить производство собственных диспенсеров, создать GPS-трекер, встраиваемый в стельку для обуви, который больной точно не забудет взять с собой.

Вот только не боязно ли стартовать в то время, когда сворачиваются многие давно существующие и, казалось бы, успешные проекты?

- Можно строить бизнес, исходя из продукта, потому что он классный. А можно заходить со стороны рынка: насколько он широк, есть ли на нем конкуренция? - рассуждает стартапер. - Сейчас в России 2,5 миллиона человек официально имеют диагноз "деменция", но на самом деле их больше. В Европе, США есть система Aging care - это огромный рынок. На российском рынке конкуренции, как ни странно, нет. Мы первыми запускаем продукт. Сейчас в проекте занято шесть человек. Да, работы много. Но есть цель - я буду к ней идти.

Тем временем

На этой неделе завершился прием заявок на участие во втором сезоне проекта "Стартап реалити. Твой ключ от бизнеса", который проводится по инициативе главы Русской медной компании Игоря Алтушкина. Среди поданных заявок - производство уникальных гитар, создание роботов-рабочих, организация мобильных медицинских услуг, другие проекты в сфере экологии, IT, моды, образования, культуры и искусства. Формальные критерии отбора - возраст предпринимателей от 18 до 30 лет и наличие уникальной бизнес-идеи, которую можно реализовать в Екатеринбурге. Всем кандидатам, которые успешно минуют предварительный отбор, предстоит пройти несколько испытаний. Сначала они получат гранты в размере 100, 200 и 300 тысяч рублей на разработку продукта, затем - на запуск и продвижение. На каждом этапе количество участников будет уменьшаться. В финал выйдут трое: за третье место предприниматель получит 500 тысяч рублей, за второе - миллион, а победителю достанется два миллиона рублей. Все деньги передаются стартаперам безвозмездно.Помимо стартового капитала участники реалити-шоу получают отличные "уроки" развития своего дела, ведь им доступны информация и советы опытных предпринимателей Екатеринбурга. Видео проекта размещаются в открытом доступе в Интернете и становятся своего рода шпаргалкой для начинающих бизнесменов.

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