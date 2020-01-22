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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Не вернулись из разведки

Известную геологическую компанию продают в розницу
Текст: Анатолий Меньшиков (Тюмень)
Российская газета - Экономика УРФО № 13(8067)
Арбитражный суд продлил на полгода процедуру конкурсного производства в Сибирском научно-аналитическом центре (СибНАЦ) - в недавнем прошлом одном из базовых учреждений нефтегазовой геологии. Финансовые претензии к компании, признанной банкротом летом прошлого года, едва не достигают трех миллиардов рублей. Для погашения долгов на продажу выставляется все, что имеет хотя бы малейшую ценность, вплоть до ведомственных медалей за заслуги в разведке.

19 медалей приобрела тюменская фирма, каждая обошлась ей примерно в три тысячи рублей. Куда большую сумму принесла продажа части коллекции минералов, которую в благополучные времена центр с гордостью демонстрировал гостям. 850 килограммов родонита и нефрита, а также три тонны флюсового известняка ушли на торгах в частные руки за 379 тысяч рублей. Если удастся реализовать по лотовым ценам весь транспорт, начиная с машины с буровой установкой, минивэна "Мерседес" и заканчивая снегоходами, то выручка составит почти 20 миллионов. Солидное офисное здание СибНАЦа с землей и коммуникациями оценено в 983 миллиона рублей, а все имущество в целом - в 1,4 миллиарда. То есть вдвое меньше кредитных обязательств.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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Грозовые тучи над вроде бы успешным предприятием, в котором трудились сотни человек, стали нависать еще в 2018 году. Тогда почетный житель Тюменской области Анатолий Брехунцов, основатель компании и ее исполнительный директор, попал под уголовное преследование за невыплату заработной платы сотрудникам - за полгода долги превысили 60 миллионов рублей. После их погашения уголовное дело закрыли, руководитель отделался штрафом, но тут налоговики потребовали уплаты недоимки - 122,7 миллиона рублей. Во избежание банкротства компания поспешила выполнить обязательства перед бюджетом. Ну а в 2019-м стали нарастать как снежный ком претензии за невыполненные контракты.

Первое заявление в арбитражный суд поступило в мае, тогда иск с требованием банкротства СибНАЦ подала фирма из Санкт-Петербурга. Она требовала "всего лишь" 2,6 миллиона рублей. Следом претензии предъявило региональное управление ФНС, в последующие месяцы - пять контрагентов. Если в середине лета долги исчислялись сотнями миллионов рублей, то к концу года - уже миллиардами. Летом офис отрезали от Интернета, а в декабре он едва не остался без отопления - газовики грозились прекратить поставку топлива в котельную, но конкурсный управляющий ее отстоял. Часть сотрудников центра трудоустроена в его дочернем подразделении, прочие самостоятельно ищут новое место работы.

Отметим, в прошлом году отпечатана вторая книга двухтомника "70 лет тюменской геологии: служа Отечеству". Это роскошное издание, наверное, последний реализованный проект частной разорившейся компании, называвшей себя преемником легендарного геологического главка СССР - Главтюменьгеологии.

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