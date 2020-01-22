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22.01.2020 15:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Волгоградка взыскала компенсацию за неудачную пластику лица

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Волгоградский областной суд подтвердил решение районной инстанции по делу о возмещении убытков и компенсации морального вреда вследствие неудачной пластической операции.

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Как сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Волгоградской области, в ноябре 2014 года горожанка заключила с одной из клиник договор на оказание платных медицинских услуг. После пластической операции состояние ее здоровья ухудшилось, а эстетический эффект от хирургического вмешательства не был достигнут.

Женщина обратилась в клинику с жалобами. В январе 2016 года стороны договорились о повторной процедуре. При этом основная часть услуг была оказана бесплатно. Вот только недостатки устранить не удалось.

В конце концов гражданка была вынуждена пойти в другую клинику, где ей ликвидировали дефекты. После этого волгоградка потребовала у первой организации возврата денег. Не получив ответа, она обратилась в суд.

В рамках рассмотрения дела провели комплексную судебно-медицинскую экспертизу. Согласно заключению экспертов, квалификация врача была недостаточной. Причиной неудовлетворительного результата стал нерациональный выбор методик. Из этого следует, что медицинские услуги были оказаны с существенными недостатками, что дает клиенту право на возмещение убытков.

Ворошиловский районный суд Волгограда постановил взыскать с клиники стоимость двух операций в размере 594 200 рублей, компенсацию морального вреда - 200 тысяч рублей, неустойку - 9394 рубля, а также штраф за невыполнение требований потребителя - 401 797 рублей.

Ответчик подал апелляцию, но областной суд оставил ее без удовлетворения.

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