Волгоградке выделили квартиру без газа и горячей воды

Волгоградские следователи возбудили уголовное дело по поводу предоставления сироте неблагоустроенного жилья, сообщает пресс-служба областного управления СКР.

Гражданка, оставшаяся без попечения родителей, получила от государства квартиру, в которой отсутствуют газ и горячая вода. Волгоградка одна воспитывает маленького ребенка, она вынуждена отапливать жилье обогревателем. И это сказывается на счетах за электричество.

В городе организована доследственная проверка. Уже установлено, что осенью 2016 года суд обязал региональный комитет строительства предоставить девушке жилье. Спустя три года из специализированного жилищного фонда волгоградка и ее малолетняя дочь получили однокомнатную квартиру в Кировском районе.

Согласно договору найма, предоставление коммунальных услуг возложено на управление капитального строительства, которое в свою очередь уверено, что юридически оформлять взаимоотношения с поставщиком газа должен потребитель.

Сейчас в ресурсоснабжающей организации и управлении капстроительства проходят обыски. Следователи изымают документы. С представителями этих двух структур пройдут рабочие встречи для решения вопроса до конца дня.