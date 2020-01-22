"Рейнджерс" проиграл в дерби без получившего травму Панарина

"Рейнджерс" без получившего травму Артемия Панарина уступил "Айлендерс" в нью-йоркском дерби, несмотря на гол Павла Бучневича - 2:4.

Болельщиков "Рейнджерс" пред матчем против "Айлендерс" ожидало неприятное известие - из-за травмы матч пропускал лидер команды Артемий Панарин. У него диагностировано повреждение верхней части тела и пока не ясно, на какой срок он выбыл из строя.

Без своего лидера "рейнджеры" выглядели не слишком убедительно, уступив сопернику со счетом 2:4. В составе проигравших отличился другой россиянин - Павел Бучневич. На счету голкипера Александра Георгиева - 14 отраженных бросков.

"Каролина" уверенно переиграла "Виннипег" - 4:1. Одним из героев матча стал российский форвард Андрей Свечников, сделавший две голевые передачи. Возобновивший карьеру нападающий "ураганов" Джастин Уильямс отметился дублем.

23-й гол в сезоне нападающего "Флориды" Евгения Дадонова помог его команде переиграть "Чикаго" - 4:3. Голкипер "Флориды "Сергей Бобровский отразил 32 броска из 35.