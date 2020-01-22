Новости

Tesla будет доставлять астронавтов к ракетам SpaceX 08:10
Александрова вышла в третий круг Australian Open 08:09
СК начал проверку по факту обнаружения могилы убитых детей под Псковом 08:09
Россияне назвали Лукашенко самым популярным зарубежным политиком 08:00
"Рейнджерс" проиграл в дерби без получившего травму Панарина 07:44
Власти Китая заговорили о мутации коронавируса и глобальной эпидемии 07:41
Стрельба произошла в одном из торговых центров Лас-Вегаса 07:32
КНДР закроет границу для иностранных туристов из-за коронавируса 07:12
В Бурятии четверо бездомных погибли при пожаре в коллекторе 07:00
В аэропорту Фьюмичино повысят меры безопасности из-за коронавируса 06:52
В Сирии боевики продолжили обстрелы окраин Алеппо 06:36
На Сахалине 300 рыбаков оказались на льдине отрезанными от берега 06:20
Журналисты WP: Трамп надеялся объявить о приглашении Путина в США 05:59
Саудовский принц помог хакерам взломать телефон основателя Amazon 05:56
В КНР сообщили о девяти скончавшихся от нового типа коронавируса 05:48
В Приморье судостроители "Звезды" сдадут первый танкер досрочно 05:30
В Испании объявлена чрезвычайная климатическая ситуация 05:11
Toyota объявила об отзыве 3,4 миллиона автомобилей по всему миру 04:56
В Китае число заболевших коронавирусом нового типа достигло 324 04:32
Президент США счел экоактивистку Грету Тунберг очень сердитой 04:31
На Сахалине в 2020 году установят первые заправки для электромобилей 04:25
На границе России и Китая задержали радиоактивные компасы 04:18
В Хабаровском крае самолеты Ту-142МЗ выследили подлодку "противника" 04:17
Politico: США могут ограничить въезд гражданам Беларуси и Киргизии 03:58
Жители Ливана вышли на демонстрации против правительства Хасана Диаба 03:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Биткоин увеличил вложенные в него деньги почти в два раза
Биткоин увеличил вложенные в него деньги почти в два раза
Китай готовится к встрече Нового года
Китай готовится к встрече Нового года
Задайте вопрос руководителю ФТС Владимиру Булавину
Задайте вопрос руководителю ФТС Владимиру Булавину
22.01.2020 07:44
Рубрика: Спорт

"Рейнджерс" проиграл в дерби без получившего травму Панарина

Текст: Максим Домчев
"Рейнджерс" без получившего травму Артемия Панарина уступил "Айлендерс" в нью-йоркском дерби, несмотря на гол Павла Бучневича - 2:4.
Фото: AP Photo/Frank Franklin II Фото: AP Photo/Frank Franklin II
Фото: AP Photo/Frank Franklin II

Болельщиков "Рейнджерс" пред матчем против "Айлендерс" ожидало неприятное известие - из-за травмы матч пропускал лидер команды Артемий Панарин. У него диагностировано повреждение верхней части тела и пока не ясно, на какой срок он выбыл из строя.

Фото: REUTERS
Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин признан игроком недели в НХЛ

Без своего лидера "рейнджеры" выглядели не слишком убедительно, уступив сопернику со счетом 2:4. В составе проигравших отличился другой россиянин - Павел Бучневич. На счету голкипера Александра Георгиева - 14 отраженных бросков.

"Каролина" уверенно переиграла "Виннипег" - 4:1. Одним из героев матча стал российский форвард Андрей Свечников, сделавший две голевые передачи. Возобновивший карьеру нападающий "ураганов" Джастин Уильямс отметился дублем.

23-й гол в сезоне нападающего "Флориды" Евгения Дадонова помог его команде переиграть "Чикаго" - 4:3. Голкипер "Флориды "Сергей Бобровский отразил 32 броска из 35.

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ

Главное сегодня

Формирование нового правительства России
В Минобороны рассказали, какое время нужно на защиту Москвы от ракет
Володин рассказал об ожиданиях Госдумы от нового правительства
В КНР сообщили о девяти скончавшихся от нового типа коронавируса
Слушания по импичменту Трампа начались в Сенате США
ММА
ММА
Появилось видео нокаута Серроне в поединке с Макгрегором
НХЛ
НХЛ
Малкин помог "Питтсбургу" совершить фантастический камбэк