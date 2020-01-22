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22.01.2020 03:23
Рубрика: Общество

Как выросли социальные пособия с 1 января 2020 года

Текст: Александр Мелешенко
Российская газета - Неделя № 12(8066)
Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Александр Мелешенко
P.S.

Местных властей тоже касается

Во время Послания Федеральному Собранию Владимир Путин сделал акцент на том, что бороться с бедностью и развивать адресную социальную помощь должны не только федеральные, но и местные власти. При этом многие инициативы, прозвучавшие в Послании, были основаны на региональном опыте - к примеру, бесплатное питание в начальной школе и плата за классное руководство уже действуют в Москве.

Реализован в столице и проект по улучшению материальной базы школ искусств - город ремонтирует их здания, закупает новую мебель и музыкальные инструменты, напомнил после Послания мэр столицы Сергей Собянин. "Многие вещи, которые прозвучали в Послании, уже апробированы, и есть понимание, что это эффективные, необходимые и востребованные меры", - подчеркнул он.

В Кремле рассказали о расходах на пособия на детей 3-7 лет

Кроме того, в Москве с 1 января выросли более 90 социальных выплат и пособий - увеличение дохода почувствовали практически все, кто получает от города материальную помощь. Это пожилые москвичи, многодетные семьи, малоимущие и многие другие. Впервые выплаты начали получать и дети войны - каждый месяц им теперь город будет выплачивать из своего бюджета 1584 рубля. На эти деньги могут рассчитывать те, кто родился с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года и не имеет права на соцподдержку от города или страны.

Увеличились и выплаты для семей с детьми. К примеру, дополнительное пособие по беременности и родам с этого года также составляет 1584 рубля. При рождении или усыновлении первого ребенка город выплатит 5808 рублей, на второго и последующих детей - 15 312 рублей.

Рост большинства выплат составил 5,6%.

Общество Соцсфера Соцзащита Декретные и пособия на ребенка Пособия по безработице

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