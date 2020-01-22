Россия впервые выиграла общий зачет зимней юношеской Олимпиады

Сборная России впервые в истории выиграла общекомандный зачет на зимних юношеских Олимпийских играх, которые завершились в Лозанне.

Российские спортсмены в Швейцарии завоевали 29 медалей различного достоинства. 10 раз на награждении звучал гимн нашей страны. Обладателями золотых медалей стали биатлонистка Алена Мохова (дважды), еще один представитель этого вида спорта Олег Домичек, лыжник Илья Трегубов, фигуристка Аполлинария Панфилова, танцевальный дуэт Ирина Хавронина и Дарио Чиризано, скелетонистка Анастасия Цыганова, прыгунья с трамплина Анна Шпынева, эстафетная команда в санном спорте. Десятое золото в копилку в последний день соревнований принесли хоккеисты, переигравшие в финале команду США.

Помимо этого, россияне завоевали 11 серебряных и восемь бронзовых наград. Ранее лучшим результатом сборной России были 24 медали, из них семь золотых.

Хозяева соревнований швейцарцы в итоге стали вторыми. Они завоевали 24 медали: 10 золотых, шесть серебряных и восемь бронзовых. Третий результат у команды Японии - 17 медалей, из которых девять золотых.

Следующие зимние юношеские Олимпийские игры состоятся в 2024 году в Южной Корее.