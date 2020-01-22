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22.01.2020 08:57
Рубрика: Общество

Россиян предупредили о появлении "зимних" клещей

Текст: Ольга Игнатова
Слишком теплая зима в центре европейской территории России пробудила раньше времени клещей, сообщила в интервью радио Sputnik ведущий научный сотрудник ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По ее словам, активность клещей зависит от погоды. "Если где-нибудь солнышко пригреет, то единичные клещи выползут. Массового выхода, который дает эпидемиологические осложнения, не будет", - отметила она. Наиболее активными клещи становятся, когда температура воздуха устойчиво достигает плюс 8-10 градусов тепла. А это бывает в апреле.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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По словам эксперта, защита от "зимних" клещей не отличается от защиты в другое время года. Собираясь на природу, нужно правильно одеваться. Брюки заправлять в сапоги, а рубашку в брюки. Это связано с тем, что клещи ползут всегда вверх. Ну и, конечно, обработать домашних животных специальными препаратами, запах которых отпугивает клещей.

Клещевой вирусный энцефалит - очень серьезное вирусное заболевание, которое поражает центральную нервную систему человека и может приводить к инвалидности и смерти. Его инкубационный (скрытый) период длится чаще всего 10-14 дней. В отдельных случаях признаки начнут проявляться через пару месяцев.

Вирус энцефалита активен только в отношении человека. Для животных смертельно опасен вирус пироплазмы (Babesia canis). Он вызывает пироплазмоз- анемию крови. Если экстренно не помочь животному, оно погибнет от кислородного голодания. Сегодня существует масса вакцин, которые быстро убивают опасные бактерии. Против энцефалита делают прививки до начала сезона, если клещ все-таки укусил, то человеку вводят родственный организму иммуноглобулин против клещевого энцефалита. Сделать такую прививку нужно в течение 96 часов после присасывания клеща.

Общество Здоровье Экономика Правительство Роспотребнадзор Опасно: клещи

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