Россияне сняли из банкоматов 250 млрд рублей из-за фейковой новости

Появление фейковой новости привело к снятию из банкоматов Сбербанка около 250 миллиардов рублей. Об этом рассказал зампредседателя правления банка Станислав Кузнецов, сообщает ТАСС.

Массовое снятие наличных случилось в декабре 2014 года. Тогда появилась фейковая новость о том, что карты Visa в 00 часов 00 минут перестанут работать. Это привело к тому, что в течение нескольких часов владельцы карт сняли в банкоматах свыше 250 миллиардов рублей. У клиентов банка началась паника.

Сбербанк перевел в круглосуточный режим все вопросы, связанные с управлением наличными деньгами и их транспортировкой.

"Только благодаря этому мы не без труда смогли избежать массовой паники в нашей стране. Тогда ряд банков были вынуждены приостановить свою работу", - добавил он.