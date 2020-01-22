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22.01.2020 04:00
Рубрика: Экономика

Россияне стали брать еще больше потребительских кредитов

Текст: Юлия Кривошапко
Интерес жителей страны к потребительским кредитам не снижается. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ). В 2019 году количество таких кредитов, выданных банками, достигло 19,45 млн ед. Это на 2,7% больше, чем годом ранее (18,93 млн ед.).
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Объемы выдачи показали незначительное снижение лишь в IV квартале 2019 года. В октябре - декабре банки выдали 5,21 млн ед. потребкредитов - минус 1,6% к аналогичному периоду 2018 года.

Фото: iStock
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"В последнее время банки очень ответственно подходят к оценке заемщиков", - отмечает генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

По его словам, введение в октябре 2019 года показателя долговой нагрузки (ПДН) - соотношение выплат по всем кредитам, включая вновь выдаваемый, к доходам клиента - только усилило эту тенденцию.

Больше всего потребительских кредитов в прошлом году взяли жители Москвы (880,7 тыс. ед.), Московской области (821,1 тыс. ед.), Краснодарского края (755,0 тыс. ед.), Республики Башкортостан (679,5 тыс. ед.), Свердловской области (644,1 тыс. ед.) и Республики Татарстан (640,9 тыс. ед.).

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Самая серьезная динамика роста выдачи потребкредитов в 2019 году по сравнению с 2018-м (среди 40 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) была зафиксирована в Тюменской области (12,4%), Ставропольском крае (11,7%), Москве (11,5%), Омской области (11,4%), а также в Ханты-Мансийском АО (10,8%).

В то же время в ряде регионов было отмечено снижение количества выданных потребительских кредитов, в том числе во Владимирской (-3,5%) и Белгородской (-0,2%) областях.

Экономика Финансы Долги и кредиты

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