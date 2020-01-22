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22.01.2020 19:23
Рубрика: Спорт

Сборная России обыграла США в финале юношеской Олимпиады

Текст: Максим Домчев
Сборная России по хоккею обыграла команду США в финале юношеских Олимпийских игр - 4:0.
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Благодаря победе хоккейной сборной команда России выиграла общекомандный зачет юношеских Олимпийских игр. На счету российских спортсменов 29 наград - 10 золотых, 11 серебряных, 8 бронзовых.

Фото: РИА Новости
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В финале хоккейного турнира российской сборной противостояла команда США. Уже в первом периоде российская команда смогла забросить две шайбы в ворота соперников. Автором дубля стал Матвей Мичков.

Во втором и третьем периодах сборная России забросила еще две безответные шайбы. Отличились Руслан Газизов и Вячеслав Малов. Благодаря этому успеху российская команда сумела впервые с истории юношеских Олимпиад выиграть хоккейный турнир.

А автор дубля в финале - Мичков, стал лучшим бомбардиром турнира, набрав 14 очков. В его активе 9 заброшенных шайб и 5 передач.

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