Новости

Боец Александр Емельяненко арестован за хулиганство 11:26
Как москвичи чаще всего называли новорожденных в прошлом году 11:25
СМИ: Коллекторам могут вернуть право взимать долги по ЖКХ 11:23
Под Самарой задержан подозреваемый, угнавший автомобиль с ребенком 11:12
Нетрезвый мужчина "заминировал" аэропорт в Петербурге 11:12
Две тысячи пар поженятся в Москве в "красивые" даты февраля 11:11
В Дагестане объяснили запрет женщинам посещать бассейн 11:09
Матвиенко: Общероссийское голосование - истинно демократический подход 11:02
Кто виноват, если машины притерлись зеркалами 11:00
В Подмосковье супруги умерли после ремонта в квартире 10:59
В Гомеле пройдет выставка работ международных пленэров 10:59
Кокорин хочет встретиться с руководством "Зенита" из-за аренды в "Сочи" 10:57
В Якутии 22 человека отравились в школе олимпийского резерва 10:55
В Курске из горящей многоэтажки спасли 19 человек 10:49
В Хабаровске опровергли информацию о коронавирусе у пассажира из КНР 10:47
Курганский полицейский "для галочки" заставил людей хранить наркотики 10:45
Иркутянина осудили за нападение с ножом на врача "скорой" 10:40
В России запатентовали Toyota Corolla с американским дизайном 10:37
Москвичи сдали на переработку более 22 тысяч новогодних елей 10:32
Врач из Петербурга победила в конкурсе "Миссис Вселенная" 10:26
Сибирячка перепела песню из сериала "Ведьмак" под укулеле 10:22
В аэропорту Иркутска усилили контроль в связи с коронавирусом 10:15
На Дону завели дело после отравления 33 человек некачественными роллами 10:03
Счетная палата проверила эффективность использования лесных ресурсов 09:57
В Кемерове рабочие упали в шахту лифта строящейся поликлиники 09:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как состояние экономики может снизить бедность в стране
Как состояние экономики может снизить бедность в стране
Китай готовится к встрече Нового года
Китай готовится к встрече Нового года
Задайте вопрос руководителю ФТС Владимиру Булавину
Задайте вопрос руководителю ФТС Владимиру Булавину
22.01.2020 09:57
Рубрика: Общество

Счетная палата проверила эффективность использования лесных ресурсов

Текст: Ольга Игнатова

Леса по-прежнему продолжают нелегально вырубаться, отмечается в отчете по итогам проверок эффективности использования лесных ресурсов, проведенных Счетной палатой России.

Фото: iStock
Почему переработка пластика пока остается делом энтузиастов

В России нет достоверной информации об объеме заготовки, оборота и экспорта лесоматериалов. Данные сведения разнятся в регионах, Рослесхозе и Росстате. Это мешает эффективному планированию использования лесов, отмечается в докладе.

На 1 января 2019 года площадь лесных участков, переданных в пользование, составила 275,1 млн га, или 24 % общей площади лесов, в том числе в аренду передано 242,2 млн га, или 21,1 %. Главными проблемами остаются: неэффективная организация использования лесов и отсутствие перспективного планирования освоения лесного ресурса.

Предприниматель рассказал, как увеличить доходы лесного бизнеса

Не решается проблема задолженности по неналоговым доходам. Так, задолженность по плате за использование лесов на 1 июля 2019 года составила 9,1 млрд рублей.

По-прежнему остро стоит проблема нелегальной вырубки. На Иркутскую область приходится 53,2% от общего объема незаконной заготовки и 36,1% от общего размера ущерба по России.

Нелегальное использование лесов отмечается во всех регионах, а принимаемые меры по предотвращению нелегальной заготовки древесины недостаточно эффективны.

Общество Природа Госфонды и контрольные органы Счетная палата Правительство Минприроды Рослесхоз

Главное сегодня

Формирование нового правительства России
Совфед освободил Чайку от должности Генпрокурора РФ
В Минобороны рассказали, какое время нужно на защиту Москвы от ракет
СМИ: Коллекторам могут вернуть право взимать долги по ЖКХ
Сенат США утвердил план разбирательств по импичменту Трампу
Здоровье
Здоровье
Почему счастливые мамы впадают в послеродовую депрессию
Образование
Образование
До 1 февраля выпускники школ должны определиться с ЕГЭ по выбору