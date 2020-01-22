Счетная палата проверила эффективность использования лесных ресурсов

Леса по-прежнему продолжают нелегально вырубаться, отмечается в отчете по итогам проверок эффективности использования лесных ресурсов, проведенных Счетной палатой России.

В России нет достоверной информации об объеме заготовки, оборота и экспорта лесоматериалов. Данные сведения разнятся в регионах, Рослесхозе и Росстате. Это мешает эффективному планированию использования лесов, отмечается в докладе.

На 1 января 2019 года площадь лесных участков, переданных в пользование, составила 275,1 млн га, или 24 % общей площади лесов, в том числе в аренду передано 242,2 млн га, или 21,1 %. Главными проблемами остаются: неэффективная организация использования лесов и отсутствие перспективного планирования освоения лесного ресурса.

Не решается проблема задолженности по неналоговым доходам. Так, задолженность по плате за использование лесов на 1 июля 2019 года составила 9,1 млрд рублей.

По-прежнему остро стоит проблема нелегальной вырубки. На Иркутскую область приходится 53,2% от общего объема незаконной заготовки и 36,1% от общего размера ущерба по России.

Нелегальное использование лесов отмечается во всех регионах, а принимаемые меры по предотвращению нелегальной заготовки древесины недостаточно эффективны.