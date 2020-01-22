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22.01.2020 20:32
Рубрика: Власть

Память без белых пятен

Галерея у главного храма Вооруженных сил расскажет о 33 миллионах участников Великой Отечественной войны
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 13(8067)
Сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил, как в подмосковном военно-патриотическом парке "Патриот" идет строительство главного храма Вооруженных сил. Затем он провел заседание художественного совета, занимающегося этим грандиозным не только в масштабах армии проектом.
Вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу строящийся храм осмотрел митрополит Ювеналий. Фото: РИА Новости Вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу строящийся храм осмотрел митрополит Ювеналий. Фото: РИА Новости
Вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу строящийся храм осмотрел митрополит Ювеналий. Фото: РИА Новости

Вместе с министром обороны на строящийся объект приехал Патриарший наместник Московской епархии митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. "Сегодня мы посмотрели все. И я вижу, что все до деталей продумано Сергеем Кужугетовичем, и все идет под его руководством", - отметил митрополит после обхода строительной площадки.

Фото: Пресс-служба Западного военного округа
Для главного храма Вооруженных сил отлит самый большой колокол

Храм действительно растет на глазах. Уже готова центральная мозаика его купола с образом Спаса Нерукотворного. Это - самое большое в мире изображение лика Христа: площадь мозаики составляет 300 кв. м. Мастера собирали образ Спасителя в течение четырех месяцев, одного только сусального золота на его создание ушло несколько сотен килограммов.

Живописные панно и сводчатые потолки храма тоже выполнены в мозаике. На них изображены три сюжета - "крещение Господне", "крещение князя Владимира" и "крещение Руси". А помещение храмовой крестильной полностью выполнено из фарфора - подобного в мире еще никто не делал. В алтаре установят уникальную настенную икону шириной 7 метров с изображением Евхаристии.

На заседании художественного совета Шойгу напомнил, что 2020 год объявлен Годом памяти и славы, и к 9 Мая приурочено открытие храма Великой Победы. "Над его созданием трудились и трудятся всем миром. Большой вклад внесли строительные организации, творческие мастерские, предприятия оборонно-промышленного комплекса. Сотни тысяч наших соотечественников - от президента до рядового гражданина - перечислили средства в специальный фонд", - подчеркнул министр.

Мозаика купола храма с образом Спаса Нерукотворного в центре - самое большое в мире изображение лика Христа

Воинам Великой Отечественной будет посвящена расположенная на прихрамовой территории галерея "Дорога памяти", которая увековечит подвиг 33 миллионов участников войны.

- Все они - наши родные и близкие, фронтовики и труженики тыла - изо дня в день самоотверженно приближали победную весну. Рассказать о них - значит обессмертить их имена, сохранить историю своей семьи, нашей многонациональной Родины, - отметил министр.

На галерее соберут землю с воинских захоронений красноармейцев в России и за рубежом. По словам Шойгу, мемориальный комплекс даст людям, чьи родственники пропали без вести, и тем, кто не знает место погребения погибших на войне, возможность помянуть их, возложить цветы, зажечь свечи.

Министр считает, что такую возможность надо дать и родственникам участников иных боев и сражений.

"Мы должны чтить память о наших согражданах, погибших в различных войнах и вооруженных конфликтах, в том числе в Афганистане, Корее, Вьетнаме, Анголе и других", - сказал Шойгу и поручил проработать этот вопрос.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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С идеей установить таким людям рядом с храмом памятник или архитектурную композицию согласился митрополит Ювеналий.

Другое поручение министра связано со сбором информации об участниках Великой Отечественной.

Эта работа, по словам Шойгу, продолжится и после 9 Мая, "чтобы как можно больше людей могли узнать о героях войны и на "Дороге памяти" не осталось белых пятен".

Кроме того, Сергей Шойгу предложил подумать о перспективах развития филиала Центрального музея Вооруженных сил "Дорога памяти", который должен стать центром духовного и военно-патриотического воспитания не только военнослужащих, но и всех граждан России.

Министр обороны напомнил, что к юбилейным торжествам в честь 75-летия Великой Победы в парке "Патриот" будет приковано внимание огромного количества людей не только в России и за ее пределами.

"Это возлагает на нас особую ответственность и требует от каждого полной самоотдачи. Важно решить все запланированные задачи", - сказал министр обороны.

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