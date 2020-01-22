Школьников в Риме поделили на имущих и неимущих

Администрация одной из муниципальных школ в римском районе Монте Марио поделила учащихся на категории в зависимости от уровня дохода и социального статуса их родителей.

Тема социального расслоения в Италии - одна из самых острых и болезненных. Это накануне подтвердил Евростат, по данным которого "самые богатые" на Апеннинах имеют доход в шесть раз больше, чем "самые бедные". Это наихудшее соотношение среди европейских стран, которое отражается на многих областях общественной жизни, включая школу, которая, как выяснилось, вдруг перестала "быть равной для всех".

На днях на официальном сайте учебного заведения L Istituto Comprensivo Via Trionfale 7333, появилась странная информация. Руководство образовательного комплекса решило распределить школьников по корпусам, фактически навесив на них два ярлыка "бедные" и "богатые". В частности, в одном из зданий оказались дети из так называемого "верхнего среднего класса", в другом - "нижнего среднего класса".

Появление этой новости, которую первой опубликовал местный таблоид Leggo, вызвало бурю в Сети, которую подхватила также новый министр образования Лучия Адзолина, резко отреагировавшая на это через свой Twitter.

"Нельзя разделять детей, а, наоборот, нужно быть инклюзивными. Я не согласна с выбранным администрацией школы подходом. Очень надеюсь, что она объяснит свой выбор", - подчеркнула Адзолина, отметив, что никто из учащихся не должен испытывать дискомфорт и чувствовать себя обиженным.

Гнев министра возымел немедленное действие. Буквально на следующий день руководство школы внесло на сайт существенные коррективы - пассаж о распределении по разным "социальным" корпусам исчез.

Для того чтобы разобраться в ситуации, корреспондент "РГ" отправилась в учебное заведение, которое, к слову, находится не в фешенебельном, а в среднестатистическом рабочем районе. Внутрь пройти не удалось, но, как налету объяснил представитель администрации, "в момент записи в школу через сайт минобразования родители сами выбирают для своих чад обучение в одном из четырех корпусов (они расположены в двух соседних столичных муниципалитетах), на которые они могут рассчитывать в зависимости от прописки и места работы".

В частности, в одном из зданий оказались дети из так называемого "верхнего среднего класса", в другом - "нижнего среднего класса"

Несмотря на то что инцидент вроде бы уже официально исчерпан, родители некоторых учеников до сих не могут прийти в себя от пережитого унижения. "Как можно делить детей на серию "А" и серию "Б". В голове не укладывается!" - возмущенно сказал мне отец одной из учениц, который всерьез подумывает о том, чтобы сменить учебное заведение. Вопрос - поможет ли это решить проблему?

По мнению известного социолога Энцо Пиннетты, сегодняшние "бедные" итальянские школы, на нужды которых с каждым годом выделяются все меньше бюджетных средств, порой вынуждены прибегать к таким методам и ублажать своих "пользователей", от которых зависит материальное благосостояние учебного заведения. Чем выше доход родителей, тем больше они платят за предоставляемые школой услуги.

"То, что произошло в Риме - это лишь верхушка айсберга и далеко не единичный случай. Подобное можно наблюдать по всей Италии: от Брешии до Неаполя. Но тут речь не идет о дискриминации, а в том, что школы в Италии превратились в некое подобие коммерческих предприятий, которым нужно таким образом выживать. Многие из них себя рекламируют как учреждения, в которых обучаются лишь представители "верхнего среднего класса", проживающие в центре. Некоторые идут дальше, с гордостью отмечая, что в их учебном заведении нет иммигрантов или детей с поведенческими особенностями. Нередко это делается в угоду "пользователей", по мнению которых вышеупомянутые категории детей могут помешать бесперебойному выполнению школьной программы", - пояснил Пеннетта.

Между тем

В российской школе такое вряд ли могло произойти. Дети получают бесплатное образование независимо от того, какая зарплата у их родителей. Другое дело, что в России, как и в Италии, существуют школы частные, где за учебу нужно платить и, как правило, немалые деньги. Но далеко не всегда это обеспечивает высокое качество образования. Сегодня выпускники обычных школ из самых отдаленных регионов поступают в самые престижные вузы. И если в Италии, по словам местных специалистов, бюджетное финансирование школ с каждым годом сокращается, то в нашей стране оно не только стабильно, но и существенно растет. Так, только в рамках нацпроекта "Образование" запланировано поступление 784,5 миллиарда рублей.