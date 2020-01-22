СМИ: Глава МИД Италии уйдет с поста лидера движения "5 звезд"

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо собирается отказаться от поста лидера правящего "пятизведного" движения, об этом сообщают итальянские СМИ со ссылкой на источник в партии.

Эти слухи прокомментировал премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

"Если Ди Майо уйдет в отставку, я с уважением отнесусь к его решению. Я уверен, что к этой инициативе он подойдет с большой ответственностью", - подчеркнул Конте в интервью радиостанции радиостанции RTL 102.5

Между тем, пресс-служба Ди Майо пока не подтвердила информацию о готовящейся отставке, о которой, как ожидается, будет объявлено перед намеченными на воскресенье региональными выборами в областях Эмилия-Романья и Калабрия.