СМИ: Войска Турции обстреляли населенные пункты под сирийским Африном

Турецкая артиллерия обстреляла шесть населенных пунктов неподалеку от приграничного сирийского города Африн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Al Arabiya.

По данным телеканала, при обстреле были использованы тяжелые орудия. О последствиях удара пока ничего не сообщается.

Ранее окрестности Африна и сам город подверглись обстрелу со стороны действующих в провинции Алеппо террористов.

Напомним, Анкара неоднократно проводила на территории Сирии военные операции. В 2018 году в рамках операции "Оливковая ветвь" был взят тот самый Африн. В тот момент он находился под контролем курдских вооруженных формирований, которые в Турции считают террористическими.