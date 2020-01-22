Наши репортеры составили портрет типичного заемщика в Беларуси и России

Российские банки стали осторожнее подходить к одобрению заявок на потребительские кредиты. Доля отказов в выдаче ссуд снова выросла - по сути, банки одобряют только каждую третью заявку. При этом уровень просрочки по таким долгам за последние годы снизился, хотя все еще находится на довольно высоком уровне, сообщили "СОЮЗу" в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

В 2019 году банки одобрили только 36,9 процента поданных клиентами заявок на все виды потребительских кредитов, следует из данных НБКИ. В 2017 и 2018 годах, по подсчетам бюро, показатели составляли 43,6 и 41 процент соответственно. С 2017 года, по данным НБКИ, снижалось количество одобрений практически на все виды розничных кредитов, включая ипотеку (с 67,4 до 65,6 процента) и кредиты на покупку автомобиля (с 55,8 до 43,5 процента).

В НБКИ считают, что банки сократили аппетит к ведению дел с рисковыми заемщиками из-за скромной динамики доходов населения и регуляторных действий Банка России. Так, ЦБ обязал банки с 1 октября 2019 года при выдаче потребительского кредита свыше 10 тысяч рублей рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщика. Это соотношение выплат по всем кредитам, включая вновь выдаваемый, к доходам клиента. Чем оно выше, тем более сильное давление через коэффициенты риска выданный кредит окажет на обязательный норматив достаточности капитала банка. Кроме того, по данным НБКИ, в 2019 году банки стали чаще отказывать заемщикам в кредите, ссылаясь на кредитную политику организации. Выдача потребительских кредитов, по данным НБКИ, с 2017 года выросла у трех возрастных групп. Больше кредитов стали брать люди моложе 25 лет (рост с 7,6 до 9,9 процента); заемщики 30-39 лет (рост с 28,4 до 30,6 процента) и 40-49 лет (рост с 20,4 до 21,2 процента). Банки в последнее время активизируют работу с молодежью, а клиенты с 30 до 50 лет считаются наиболее платежеспособными. По всем остальным возрастным группам динамика нисходящая, сильнее всего выдачи кредитов упали с 2017 года в группе 50-59 лет - с 16,9 до 14,4 процента.

Средняя величина кредита, по данным НБКИ, в последние годы продолжает расти и плавно приближается к сумме 200 тысяч рублей. В 2017 году она составляла 141 177 рублей, в 2018-м выросла до 167 404 рублей, в 2019-м - до 178 892 рублей.

Ранее аналитики рейтингового агентства Fitch указывали, что четверть российских заемщиков отдают банкам на обслуживание кредитов 80 процентов доходов. В Банке России заявляли, что совокупная долговая нагрузка на граждан достигла максимума с 2012 года. По прогнозу рейтингового агентства Moody"s, в 2020 году рост потребительского кредитования составит около 20 процентов.

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Ольга Герасименко / Виктор Расторгуев

А как в Беларуси

Кредитный бум - так без преувеличения можно назвать то, что сейчас происходит на финансовом рынке Беларуси. Причем уже не первый год. С января 2018 по ноябрь 2019-го сумма, которую жители страны одолжили в банках, выросла в полтора раза - с чуть более 9 млрд почти до 13,8 млрд белорусских рублей, или 6,5 млрд долларов в эквиваленте (кстати, кредиты в валюте много лет для граждан под запретом).

На 95 процентов это "длинные" деньги, 61,4 процента которых ушли на покупку или строительство недвижимости. Каждый четвертый кредитный рубль поддерживал рынок жилья Минска, на втором месте - Брестская и Минская области. 55 процентов жилищных кредитов выданы по льготным ставкам, и в отличие от предыдущих лет в 2019-м государство направляло больше субсидий на решение квартирного вопроса граждан не в столице, а в Минской и Брестской областях.

В топе спроса у белорусов - дистанционные потребительские кредиты, не требующие поручительства

Прокомментировать цифры мы попросили специалистов крупнейшего банка страны ОАО "АСБ Беларусбанк".

- Рост спроса на кредиты обусловлен существенным снижением ставки рефинансирования Нацбанка, которая сейчас находится на историческом минимуме, а также отменой в качестве обязательных документов при получении кредита справок о доходах, - полагают в Беларусбанке. - К тому же банки стали больше участвовать в партнерских программах с торговыми организациями и застройщиками. Это позволило удешевить кредиты.

Сегодняшний заемщик прежде всего обращает внимание на процентные ставки, удобство и скорость получения денег. Потому в топе спроса - дистанционные потребительские кредиты, которые не требуют предоставления дополнительных документов и выдаются без поручительства. Это, как правило, карты рассрочки. Нельзя не отметить и рост спроса на кредитование недвижимости. В Беларусбанке самый популярный кредит - "Ипотека с нами" с приятными бонусами.

Кто же он, среднестатистический заемщик белорусского банка? Потребительские кредиты сегодня активнее получают женщины (58%) в возрасте 40-55 лет, заемщики-мужчины моложе - 25-40 лет. В то же время среди получателей автокредитов лидируют представители сильного пола, для которых наличие своего автомобиля имеет большее значение. А вот кредиты на недвижимость берут примерно поровну и мужчины, и женщины 30-40 лет.

По данным последнего исследования на основе обезличенных сведений о клиентах, больше половины кредитополучателей в стране (52%) имеют кредитную историю дольше 5 лет. И чаще всего это имеющая стабильный доход горожанка средних лет.

Молодежь предпочитает небольшие займы на покупки. Их преимущественно оформляют студенты или выпускники, приехавшие на первое место работы. А вот пенсионеры стараются обходиться без кредитов, предпочитая им рассрочку.