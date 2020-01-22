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22.01.2020 15:45
Рубрика: Спорт

Солтмурад Бакаев объявил о переходе в "Рубин"

Текст: Максим Домчев

Полузащитник Солтмурад Бакаев объявил о своем переходе из московского "Спартака" в казанский "Рубин".

Об этом футболист заявил в Instagram.

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"С этого момента я игрок Казанского "Рубина"! Это большой клуб со славной историей, но что еще более важно, с великим будущим! Я, как и мой брат, часто в интервью отмечали необходимость развития и самосовершенствования, так вот я считаю, что сделал шаг в правильном направлении. Я хотел бы поблагодарить всех тех, кто был рядом и поддерживал меня на этом пути. Это в первую очередь моя семья, благодаря которой я выбрал дело, которому хочу и буду посвящать свою жизнь", - написал Бакаев-младший.

Футболист поблагодарил болельщиков и руководство "Спартака", а также тренеров из академии клуба.

"Впереди новая страница моей жизни, которая, я уверен, станет не менее важной и яркой, чем предыдущие! Спасибо всем, кто был и будет рядом, я постараюсь сделать так, что бы все кто в меня верит, гордились мной!", - написал он.

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Напомним, что контракт Солтмурада Бакаева со "Спартаком" истекает летом. За полгода до истечения договора казанский "Рубин" проявил заинтересованность в игроке, и тот принял решение перейти в "Рубин". В нынешнем сезоне Бакаев всего два раза выходил на поле за "Спартак", а за "Спартак-2", выступающий в ФНЛ, провел 18 матчей, в которых отметился четырьмя голами.

По неофициальной информации, зарплата игрока в "Рубине" будет на порядок выше, чем в "Спартаке".

Пока московский и казанский клубы не делали официальных объявлений о переходе футболиста.

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