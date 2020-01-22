Совфед назначил Игоря Краснова на пост Генпрокурора РФ

Игорь Краснов сменил Юрия Чайку на посту Генерального прокурора РФ. Решение о его назначении принял в среду Совет Федерации на первом пленарном заседании весенней сессии.

"Очень бы хотелось, чтобы в стиле работы региональных прокуратур, Генеральной прокуратуры следовали правилу не только хватать, сажать и не пущать", - сказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко новому Генпрокурору. Прокуратура должна следить за законностью, но уделять больше внимания профилактике, считает она. "У нас же не стоит задача больше посадить людей, а предупредить возможные преступления", - подчеркнула спикер.

"Пожелание нашего президента не кошмарить бизнес и не кошмарить региональные органы власти, региональных чиновников по-прежнему остается актуальным", - добавила глава Совфеда.

Игорь Краснов уверен, что его переход в Генпрокуратуру из Следственного комитета не скажется на беспристрастности оценки прокурорами действий СК. "Это вопрос профессионализма", - сказал он журналистам. Краснов также подчеркнул, что никакого противостояния между этими ведомствами нет, оба работают эффективно. Он высказался против расширения полномочий прокуроров, так как это может разбалансировать всю систему.

Новый Генпрокурор также признался, что предложение возглавить Генпрокуратуру стало для него неожиданным. На новом посту он намерен сделать акцент на борьбе с коррупцией за счет оздоровления правовой системы.

Ранее сенаторы освободили от должности Генпрокурора Юрия Чайку. По предложению президента он займет пост полпреда в Северо-Кавказском федеральном округе.