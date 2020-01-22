Страны ОДКБ намерены составить единый список террористических организаций

Укрепление международной роли Организации Договора о коллективной безопасности и установление ее продуктивного взаимодействия с международными организациями и отдельными странами были в центре внимания Станислава Зася - генерального секретаря этой международной организации - на встрече с секретарем Совета безопасности Российской Федерации Николаем Патрушевым, которая состоялась в Москве.

Николай Патрушев поздравил своего коллегу с назначением на должность генсека ОДКБ и выразил готовность оказывать всестороннее содействие Секретариату организации в решении стоящих перед ней задач, сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

Отдельное внимание собеседники уделили реализации приоритетов РФ на период ее председательства в ОДКБ в текущем году. Был также рассмотрен вопрос о формировании единого списка организаций, признанных террористическими в государствах ОДКБ. Кроме того, речь шла и о подготовке в Москве заседания Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ, проведение которого запланировано на весну 2020 года.

"Мы также подробно обсудили мероприятия в честь празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которые предстоит провести в соответствии с планом, утвержденным на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ 28 ноября прошлого года в Бишкеке", - подчеркнул Станислав Зась, добавив, что были затронуты и вопросы подготовки кадров в сфере информационной безопасности.