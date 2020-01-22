Ученые выяснили, как похудеть с помощью кофеина

Кофеин, содержащийся в кофе и южноамериканском чае мате, помогает избавиться от ожирения. К такому выводу пришли исследователи из Университета штата Иллинойс, их работа опубликована в издании Journal of Functional Foods.

В течение месяца ученые кормили подопытных крыс очень калорийной пищей (45 процентов углеводов, 40 процентов жира, 15 процентов белка), а также давали им кофеин, полученный из кофе, мате или из искусственных источников, в количестве, соответствующем четырем чашкам кофе в день. Контрольная группа крыс питалась также, но кофеина не получала.

Через четыре недели выяснилось, что подопытные животные, получавшие кофеин, набрали значительно меньше жира при прочих равных условиях. После получения результатов анализов выяснилось, что кофеин снижает на 20-40 процентов количество липидов - органических соединений, включающих жиры.