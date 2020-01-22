Новости

Памела Андерсон вышла замуж за продюсера, ждавшего ее 35 лет 16:15
По Warhammer 40,000 снимут крупнобюджетный сериал-антологию 15:30
Появилась информация о еще одном проекте по "Ведьмаку" от Netflix 15:20
Умер актер Уильям Богерт 15:02
Актер Виктор Раков попал в больницу 14:50

Умер один из участников комик-группы "Монти Пайтон" Терри Джонс

Новости
    22.01.2020, 16:50
Текст:   Олег Усков
Фото: AP Photo/Chris Pizzello Фото: AP Photo/Chris Pizzello
Фото: AP Photo/Chris Pizzello

Очередная невыразимо печальная новость: вечером 21 января в возрасте 77 лет в Лондоне умер замечательный британский комик, актер, режиссер и сценарист, писатель и композитор Теренс "Терри" Джонс, один из членов комик-группы "Монти Пайтон" - всепланетарного достояния.

О смерти Терри, со ссылкой на подтверждение от его агента, передает сегодня BBC.

Причиной смерти Джонса стало редкое заболевание - лобно-височная деменция, которая характеризуется в первую очередь нарушениями речи.

Терри родился 1 февраля 1942 года в Колвин Бэй в Уэльсе в семье банковского клерка и домохозяйки. Учился в Оксфорде. В 1965 году вместе со своим другом Майклом Пэлином начал работать над различными телешоу - The Love Show, The Kathy Kirby Show, Late Night Line-Up, всё такое (много) - и так вплоть до "Монти Пайтона".

Как режиссера-сценариста-актера мы знаем и бесконечно любим Терри за такие вещи, как "Монти Пайтон и Священный Грааль", "Житие Брайана по Монти Пайтону", "Смысл жизни по Монти Пайтону", "Эрик-викинг", "Ветер в ивах" и за "Лабиринт" Хенсона.

Ранее сообщалось, что умер соратник "Монти Пайтон" Нил Иннес.

Новости

Пойманная с кокаином в белье Бочкарева прокомментировала приговор суда 21.01.2020
Брэд Питт рассказал, почему Ди Каприо называет его "любовником" 21.01.2020
Вышел трейлер "Секретных материалов Спенсера" с Марком Уолбергом 21.01.2020
Вышел русский трейлер продолжения "Большого Лебовски" 21.01.2020
⧣ сериалы
Фото: youtube.com
Вышел первый трейлер сериала "Великая" о Екатерине II с Эль Фаннинг 21.01.2020
"Тормунд" из "Игры престолов" может сыграть монстра в "Ведьмаке" 21.01.2020
Вышел новый трейлер второго сезона сериала Джим Керри "Шучу" 19.01.2020
⧣ Соединенное Королевство
Фото: kinopoisk.ru
BBC показала первые кадры сериала по "Страже" Терри Пратчетта 18.01.2020
Сериал "Британия" продлили на третий сезон 17.01.2020
Джеймс Бонд не будет женщиной 17.01.2020
⧣ утраты
Фото: marinaruzavina/instagram.com
На 27-м году жизни умерла артистка театра "Провинция" Марина Рузавина 20.01.2020
Певец Дэвид Олни умер на сцене во время выступления 20.01.2020
Участник команды КВН "Город Пятигорск" Тимур Гайдуков умер в 36 лет 19.01.2020