Умер один из участников комик-группы "Монти Пайтон" Терри Джонс

Очередная невыразимо печальная новость: вечером 21 января в возрасте 77 лет в Лондоне умер замечательный британский комик, актер, режиссер и сценарист, писатель и композитор Теренс "Терри" Джонс, один из членов комик-группы "Монти Пайтон" - всепланетарного достояния.

О смерти Терри, со ссылкой на подтверждение от его агента, передает сегодня BBC.

Farewell, Terry Jones. The great foot has come down to stamp on you. My god what pleasure you gave, what untrammelled joy and delight. What a wonderful talent, heart and mind — Stephen Fry (@stephenfry) January 22, 2020

Причиной смерти Джонса стало редкое заболевание - лобно-височная деменция, которая характеризуется в первую очередь нарушениями речи.

Терри родился 1 февраля 1942 года в Колвин Бэй в Уэльсе в семье банковского клерка и домохозяйки. Учился в Оксфорде. В 1965 году вместе со своим другом Майклом Пэлином начал работать над различными телешоу - The Love Show, The Kathy Kirby Show, Late Night Line-Up, всё такое (много) - и так вплоть до "Монти Пайтона".

Как режиссера-сценариста-актера мы знаем и бесконечно любим Терри за такие вещи, как "Монти Пайтон и Священный Грааль", "Житие Брайана по Монти Пайтону", "Смысл жизни по Монти Пайтону", "Эрик-викинг", "Ветер в ивах" и за "Лабиринт" Хенсона.

Ранее сообщалось, что умер соратник "Монти Пайтон" Нил Иннес.