Ушаков объяснил сокращение визита Путина в Израиль

Завтра президент России отправится в Израиль. Визит приурочен к проведению форума "Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом", темой которого стало 75-летие освобождения Освенцима. Также Владимир Путин посетит Палестину, Вифлеем.

Ранее планировалось, что поездка займет два дня, но в связи с обновлением российского правительства ее сократили до одного, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Здесь Москва встретила полное понимание израильской стороны, ведь все основные мероприятия удалось компактно уложить в один день. Путин не сможет присутствовать только на торжественном обеде, который сегодня вечером устраивает для иностранных гостей президент Израиля.

В графике - переговоры с президентом и премьер-министром Израиля, а также открытие памятника "Свеча памяти". А затем - посещение форума, в котором примут участие представители более 40 государств. Мероприятие пройдет на площади Варшавского гетто в мемориальном комплексе жертв европейского еврейства Яд-Вашем. Владимир Путин стал главным иностранным гостем и выступит в числе первых, сразу после израильских представителей. Российский лидер расскажет о решающем вкладе нашей страны в борьбу с нацизмом и освобождение Освенцима. Большую часть речи займет тема недопустимости переписывания истории. Также глава государства затронет международные проблемы.

На форуме также выступят вице-президент США Майк Пенс, президент Франции Эммануэль Макрон, принц Уэльский Чарльз и президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Запланирована церемония возложения венков в зале памяти. Также в ходе визита Путин вручит орден Мужества родственникам героя восстания в лагере "Собибор" Леона Фельгендлера.

"Свеча памяти" знаменует память о подвиге защитников и жителей блокадного Ленинграда. Мемориал спроектирован петербургскими и израильскими архитекторами, а его установка стала совместной инициативой проживающих в Израиле ветеранов Великой Отечественной войны, блокадников и соотечественников, а также властей Санкт-Петербурга. В основании мемориала - капсула с землей Пискаревского кладбища.

Также в ходе визита запланирована совместная с Нетаньяху встреча с патриархом Феофилом III и матерью осужденной за контрабанду наркотиков израильтянки Иссахар. И уже в конце дня Путин посетит Вифлеем и встретится с главой Палестины Махмудом Аббасом.

Что касается общения с другими лидерами, которые собираются на форум, то в связи со сверхнасыщенной программой российского президента, они возможны только в формате "на ногах" и будут очень краткими. Запросы поступали, в том числе от президента Украины, подтвердил Ушаков. Никто никому не отказывал, но с учетом графика продолжительные контакты вряд ли возможны, пояснил он.