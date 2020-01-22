Ушаков объяснил сокращение визита Путина в Израиль

Новости

СМИ: "Зенит" отправит Кокорина в дубль в случае отказа уходить в "Сочи" 17:27
УАЗ выпустил семейный автомобиль на базе "Профи" 17:27
Страны ОДКБ намерены составить единый список террористических организаций 17:23
Россияне назвали способы достижения успеха 17:16
Карлос Гон предсказал крах Nissan через пару лет 17:00
Россиянин взломал новогоднюю подсветку Кремля, чтобы сделать предложение 16:55
В Самаре на девочку упала глыба льда с крыши 16:55
Российский парусник "Крузенштерн" зашел в Рио-де-Жанейро 16:54
Марат Хуснуллин: Строительство жилья в стране надо увеличить 16:52
В Подмосковье таксист умер после 28 часов непрерывной работы 16:50
Юные миротворцы Витебска чтят память блокадников Ленинграда 16:50
Умер один из участников комик-группы "Монти Пайтон" Терри Джонс 16:50
В Москве спасли мальчика, которого угрожала убить бабушка 16:42
Суд продлил следствие по делу бывшего министра Абызова до 25 июля 16:33
На Урале глава района лишился кресла из-за получения дотации 16:27
Липецкую компанию наказали за салют у аэропорта 16:22
На севере Петербурга вырос редкий краснокнижный гриб саркосома 16:20
Путин жестко выразился про организаторов "групп смерти" в соцсетях 16:19
Александр Хинштейн избран главой комитета ГД по информполитике 16:18
В Бельгии сбежавший преступник прислал директору тюрьмы открытку 16:18
"Убийца" Creta оказался значительно дороже бестселлера Hyundai 16:18
В Петербурге на проректора вуза завели дело из-за старого тренажера 16:16
Памела Андерсон вышла замуж за продюсера, ждавшего ее 35 лет 16:15
Генетики проверили происхождение первых польских королей 16:08
Штрафы за неуничтожение дикорастущей конопли вырастут вдвое 16:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как состояние экономики может снизить бедность в стране
Как состояние экономики может снизить бедность в стране
Китай готовится к встрече Нового года
Китай готовится к встрече Нового года
Пять возможных способов для инвестирования денег
Пять возможных способов для инвестирования денег
22.01.2020 17:22
Рубрика: Власть

Ушаков объяснил сокращение визита Путина в Израиль

Текст: Кира Латухина
Завтра президент России отправится в Израиль. Визит приурочен к проведению форума "Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом", темой которого стало 75-летие освобождения Освенцима. Также Владимир Путин посетит Палестину, Вифлеем.
Фото: Михаил Метцель/ТАСС Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Ранее планировалось, что поездка займет два дня, но в связи с обновлением российского правительства ее сократили до одного, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Здесь Москва встретила полное понимание израильской стороны, ведь все основные мероприятия удалось компактно уложить в один день. Путин не сможет присутствовать только на торжественном обеде, который сегодня вечером устраивает для иностранных гостей президент Израиля.

Фото: Константин Завражин/ РГ
Путин предложил ответить правдой фальсификаторам истории

В графике - переговоры с президентом и премьер-министром Израиля, а также открытие памятника "Свеча памяти". А затем - посещение форума, в котором примут участие представители более 40 государств. Мероприятие пройдет на площади Варшавского гетто в мемориальном комплексе жертв европейского еврейства Яд-Вашем. Владимир Путин стал главным иностранным гостем и выступит в числе первых, сразу после израильских представителей. Российский лидер расскажет о решающем вкладе нашей страны в борьбу с нацизмом и освобождение Освенцима. Большую часть речи займет тема недопустимости переписывания истории. Также глава государства затронет международные проблемы.

На форуме также выступят вице-президент США Майк Пенс, президент Франции Эммануэль Макрон, принц Уэльский Чарльз и президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Запланирована церемония возложения венков в зале памяти. Также в ходе визита Путин вручит орден Мужества родственникам героя восстания в лагере "Собибор" Леона Фельгендлера.

"Свеча памяти" знаменует память о подвиге защитников и жителей блокадного Ленинграда. Мемориал спроектирован петербургскими и израильскими архитекторами, а его установка стала совместной инициативой проживающих в Израиле ветеранов Великой Отечественной войны, блокадников и соотечественников, а также властей Санкт-Петербурга. В основании мемориала - капсула с землей Пискаревского кладбища.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Путин осмотрел обновленную экспозицию Музея обороны и блокады Ленинграда

Также в ходе визита запланирована совместная с Нетаньяху встреча с патриархом Феофилом III и матерью осужденной за контрабанду наркотиков израильтянки Иссахар. И уже в конце дня Путин посетит Вифлеем и встретится с главой Палестины Махмудом Аббасом.

Что касается общения с другими лидерами, которые собираются на форум, то в связи со сверхнасыщенной программой российского президента, они возможны только в формате "на ногах" и будут очень краткими. Запросы поступали, в том числе от президента Украины, подтвердил Ушаков. Никто никому не отказывал, но с учетом графика продолжительные контакты вряд ли возможны, пояснил он.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Вторая мировая война

Главное сегодня

Формирование нового правительства России
Путин объяснил цель двух поправок в Конституцию
Матовников стал заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками
Путин прокомментировал возможность парламентской республики в России
Госдума поддержала проект о проверке росгвардейцев на полиграфе
Стенограмма
Стенограмма
О чем рассказал Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию
Пенсии
Пенсии
Какие схемы пенсионных накоплений предложат гражданам