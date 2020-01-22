В Бельгии сбежавший преступник прислал директору тюрьмы открытку

История с побегом в конце декабря прошлого года пятерых заключенных из тюрьмы Тюрнхаут в Бельгии получила неожиданное продолжение. Как сообщило издание The Brussels Times, в понедельник руководство тюрьмы получило открытку от одного из беглецов с подписью "Привет из Таиланда".

"В конверте находилась тюремная бирка и открытка", - рассказали журналистам охранники исправительного заведения.

Предполагается, что отправитель издевательского послания - некий Валид Секкаки - вместе с четырьмя сообщниками совершил побег из места лишения свободы 19 декабря 2019 года, перебравшись через тюремную стену и скрывшись на поджидавшем его автомобиле.

Причем трое беглых арестантов были задержаны вечером того же дня, а четвертый пойман спустя пару недель.

Самое любопытное заключается в том, что пославший открытку беглец является братом "короля побегов" Ашрафа Секкаки, который сбежал из этой же тюрьмы в 2003 году. Кроме того, на счету этого преступника также значатся успешный побег с помощью угнанного вертолета из тюрьмы в бельгийском городе Брюгге.