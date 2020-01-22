В Давосе назвали наиболее острые проблемы молодого поколения

Социальные проблемы и военные конфликты являются наиболее острыми проблемами молодых людей в возрасте от 20 до 35 лет, являющихся представителями нового тысячелетия. Об этом говорится в опросе Международного комитета Красного Креста (МККК) среди 16 тысяч человек в разных странах.

В исследовании, озвученном на Международном экономическом форуме в Давосе, отмечается, что современников больше всего беспокоят безработица, растущая бедность, войны и терроризм, а проблемы сохранения климата на этом фоне отходят на задний план. При этом опрос проводился как в кризисных регионах, так и во вполне благополучных государствах.

Кроме того, более половины респондентов не исключают, что в будущем может произойти глобальный конфликт. И каждый третий рассчитывает пережить мировую войну. "В этой связи молодое поколение нервничает. Именно оно должно предотвратить развитие ситуации в неблагополучном направлении и сыграть решающую роль в решении этой проблемы", - цитирует информационное агентство DPA президента МККК Петера Мвурера.