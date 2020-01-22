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Рубрика: Власть

В "Единой России" опровергли введение налога для дачников

Текст: Татьяна Замахина
В "Единой России" опровергли информацию СМИ о том, что владельцев личных подсобных хозяйств заставят покупать патенты и обложат налогами как предпринимателей.

Такие слухи возникли в связи с поправками в Налоговый кодекс, которые Госдума предполагает рассмотреть в третьем чтении 23 января.

Законопроект, о котором идет речь, позволяет применять патентную систему налогообложения в сельском хозяйстве.

- Не надо пугать бабушек, продающих укроп и петрушку с огорода или молоко от своей коровы, - никакого патента им не понадобится, - заявил координатор партпроекта "Российское село", депутат Госдумы Владимир Плотников.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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Он подчеркнул, что "Единая Россия" не допустит новых налогов на личные подсобные хозяйства.

Плотников добавил, что покупка патента сможет заинтересовать тех, кто ведет хозяйство на больших земельных участках, использует труд наемных работников.

- Если они захотят на добровольной основе перейти в индивидуальные предприниматели, они смогут ей воспользоваться. Повторю, исключительно на добровольной основе, - подчеркнул Плотников.

Отметим, что первая волна слухов о "налогах для бабушек" прокатилась еще 2018 году, когда законопроект прошел первое чтение. Их тогда опровергал глава фракции Сергей Неверов. Он заявил, что утверждения о том, что патент будет обязательным для дачников, - это спекуляция и ложь. "Если у вас есть личное подсобное хозяйство, вы реализуете излишки и не планируете выходить на уровень более широкой торговой деятельности, то и приобретать патент не нужно", - отметил Сергей Неверов. Мера, на самом деле, направлена на упрощение системы налогообложения для фермеров.

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