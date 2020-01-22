В "Единой России" опровергли введение налога для дачников

В "Единой России" опровергли информацию СМИ о том, что владельцев личных подсобных хозяйств заставят покупать патенты и обложат налогами как предпринимателей.

Такие слухи возникли в связи с поправками в Налоговый кодекс, которые Госдума предполагает рассмотреть в третьем чтении 23 января.

Законопроект, о котором идет речь, позволяет применять патентную систему налогообложения в сельском хозяйстве.

- Не надо пугать бабушек, продающих укроп и петрушку с огорода или молоко от своей коровы, - никакого патента им не понадобится, - заявил координатор партпроекта "Российское село", депутат Госдумы Владимир Плотников.

Он подчеркнул, что "Единая Россия" не допустит новых налогов на личные подсобные хозяйства.

Плотников добавил, что покупка патента сможет заинтересовать тех, кто ведет хозяйство на больших земельных участках, использует труд наемных работников.

- Если они захотят на добровольной основе перейти в индивидуальные предприниматели, они смогут ей воспользоваться. Повторю, исключительно на добровольной основе, - подчеркнул Плотников.

Отметим, что первая волна слухов о "налогах для бабушек" прокатилась еще 2018 году, когда законопроект прошел первое чтение. Их тогда опровергал глава фракции Сергей Неверов. Он заявил, что утверждения о том, что патент будет обязательным для дачников, - это спекуляция и ложь. "Если у вас есть личное подсобное хозяйство, вы реализуете излишки и не планируете выходить на уровень более широкой торговой деятельности, то и приобретать патент не нужно", - отметил Сергей Неверов. Мера, на самом деле, направлена на упрощение системы налогообложения для фермеров.