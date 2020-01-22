В Хабаровске опровергли информацию о коронавирусе у пассажира из КНР

В Хабаровске у туриста из КНР не подтвердилось подозрение на распространяющийся в Китае коронавирус.

Ранее в воздушном пункте пропуска хабаровского аэропорта санитарные службы выявили пассажира из КНР с признаками респираторной инфекции. Его госпитализировали в городскую больницу, чтобы выяснить, какой именно вирус вызвал болезненное состояние.

"По результатам лабораторных исследований заболевание вызвано обычным сезонным гриппом типа А", - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Из-за коронавируса ведомство усилило контроль в пунктах пропуска региона. Специалисты проводят анкетирование и термометрию пассажиров, прибывающих из-за границы. При подозрении на опасную инфекцию человека немедленно изолируют, помещают под медицинское наблюдение и проводят лабораторную диагностику.