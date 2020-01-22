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Рубрика: В мире

В Японии к Олимпиаде подготовили робота-такси

Текст: Александр Саможнев
Будущее беспилотного мобильного перемещения в центре Токио стало реальностью. В японской столице прошло успешное испытание робота-такси, которое может забирать пассажиров от автовокзала и доставлять в пешеходную зону в центре. Для этого необходимо вызвать беспилотную автомашину с помощью специального приложения на смартфоне, сообщает газета Handelsblatt.
Фото: Reuters/Yoshio Tsunoda/AFLO Фото: Reuters/Yoshio Tsunoda/AFLO
Фото: Reuters/Yoshio Tsunoda/AFLO

Далее путешественник доезжает до делового района Маруноути и пересаживается в торговом комплексе в автономный лифт, который также управляется с помощью мобильного телефона. И, наконец, добирается до ресторана, в котором для него уже заказан столик. Так по замыслу организаторов должна работать программа "мобильного города".

Японская компания инвестирует в создание летающего такси

Ожидается, что 1 февраля роботы-такси перевезут от пассажирского вокзала около 500 пассажиров. Специальные автомашины производятся крупной японской компанией разработчиком роботов. По словам ее руководителя Хисаси Танигути, фирма опережает время в предложении мобильности как услуги. Роботизированные такси, автобусы уже сегодня могут доставлять клиента по адресу с помощью приложения для смартфона Tokyo Maas. В эксперименте "умный город" участвуют наряду с производителями роботов также крупные таксомоторные парки, автобусная компания, доставляющая гостей города в аэропорт, фирма по недвижимости, а также токийский муниципалитет. Совместными усилиями они намерены выполнить миссию, обозначенную правительством, по подготовке Токио к летним Олимпийским играм 2020 года и презентовать город в качестве высокотехнологичной площадки "сделано в Японии".

В Японии средний возраст таксистов превысил 60 лет

Как уже сообщала "РГ", прототип беспилотного робота-такси был представлен в ходе саммита G7 в префектуре Миэ в мае 2016 года. По внешнему виду обычный автомобиль способен передвигаться по городу без водителя. Это происходит с помощью сложных компьютерных вычислений. Для вызова беспилотного такси используется приложение на смартфоне, которое определяет находящиеся поблизости от пользователя автомобили. Клиент указывает место назначения и ждет машину. Для открытия двери в такси необходимо поднести гаджет к специальному сенсору. Затем пассажир прикладывает в авто мобильник к считывающему устройству и отправляется в путь.

В мире Восточная Азия Япония Олимпиада-2020

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