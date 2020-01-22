В Испании объявлена чрезвычайная климатическая ситуация

Власти Испании одобрили во вторник соглашение об утверждении декларации о чрезвычайной климатической ситуации в стране. Об этом объявила министр экологического перехода и демографического вызова Тереса Рибера.

Данный документ определяет путь, по которому в ближайшие годы должна следовать Испания для сокращения выбросов и борьбы с последствиями изменения климата. Представитель правительства страны Мария Хесус Монтеро подчеркнула, что нужно в срочном порядке взяться за вопрос изменения климата, поскольку "на кону стоит многое", пишет ТАСС.

Идея заключается в том, чтобы как можно раньше принять меры, направленные на достижение сокращения выбросов к 2030 году и климатической нейтральности к 2050 году. Планируется, что первые пять мер будут приняты в ближайшие 100 дней.