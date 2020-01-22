В Китае число заболевших коронавирусом нового типа достигло 324

Объявление в аптеке Шанхая о том, что все маски для лица распроданы, Китай, 21 января 2019 г. Фото: AP Photo/Fu Ting

Центральное телевидение Китая в среду распространило свежие данные о количестве заболевших в КНР коронавирусом нового типа - 324 человека. Ранее власти сообщали о 309 случаях заражения.

Инфицированные уже выявлены в 14 регионах страны, пишет ТАСС. Большинство случаев - 270 - зафиксировано в провинции Хубэй, 17 - в провинции Гуандун, 10 - в Пекине, 6 - в Шанхае, по пять в провинции Чжэцзян и городе Чунцин. Есть заболевшие и в других городах и провинциях страны. В граничащей с Россией провинция Хэйлунцзян - пока зафиксирован только один случай заболевания.

Медики отмечают, что для нового коронавируса характерны такие симптомы, как насморк, кашель, боль в горле и чувство стеснения в груди. Возможны головные боли и лихорадка, которая может длиться несколько дней. У людей из группы риска - лиц с ослабленной иммунной системой, детей и пожилых - симптомы схожи с пневмонией и бронхитом.