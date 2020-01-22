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В марте Apple выпустит дешевый "iPhone SE 2". Что о нем известно

Текст:   Антон Благовещенский
22.01.2020,  
13:52

Уже в марте 2020 года Apple может представить бюджетный смартфон с 4,7-дюймовым экраном, внешне напоминающий iPhone 8, но имеющий современную аппаратную начинку.

Технологическими партнерами американской корпорации выступят китайские производители Foxconn, Wistron и Pegatron, которые займутся сборкой смартфонов. По данным Bloomberg, преемник iPhone SE 2 получит обычный дактилоскопический сканер Touch ID вместо системы распознавания по лицу Face ID, однако процессор в него установят новейший - Apple A13 Bionic.

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Напомним, что iPhone 8, на который может стать похожим новый бюджетник Apple, имеет заметные отступы по краям экрана сверху и снизу, в то время как все смартфоны яблочной компании, начиная с модели iPhone X, комплектуются безрамочными экранами.

Более дешевый iPhone, который, как сообщалось ранее, будет стоить около 400 долларов США, поможет компании конкурировать на развивающихся рынках, таких как индийский, считают эксперты.

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