В Минске подписан документ космического значения

Председатель президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков и генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин подписали в Минске соглашение о дальнейшем взаимодействии в освоении космоса. Накануне состоялась обстоятельная беседа Президента Беларуси Александра Лукашенко с Дмитрием Рогозиным.

Сегодня на орбите летают шесть российских аппаратов дистанционного зондирования Земли "Канопус" и один белорусский. Они оснащены белорусской целевой аппаратурой, разработанной в ОАО "Пеленг".

Соглашением оговорено создание российско-белорусских летательных аппаратов нового поколения. Как подчеркнул Владимир Гусаков, "Мы наметили перспективу и стратегию дальнейшего сотрудничества". А по словам Дмитрия Рогозина, "Академия наук Беларуси подключается в полный рост к исследованиям. Это и лунная программа, и изучение планет Солнечной системы"...