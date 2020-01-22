В мире
22.01.2020 16:10
Текст: Владимир Бибиков (bibikov@sb.by)
Союз. Беларусь-Россия - № 2(918)

До встречи на Луне

В Минске подписан документ космического значения
Председатель президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков и генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин подписали в Минске соглашение о дальнейшем взаимодействии в освоении космоса. Накануне состоялась обстоятельная беседа Президента Беларуси Александра Лукашенко с Дмитрием Рогозиным.
Фото: iStock Фото: iStock
iStock
Фото: Пресс-служба президента Беларуси
Рогозин подарил Лукашенко перчатку, побывавшую в космосе

Сегодня на орбите летают шесть российских аппаратов дистанционного зондирования Земли "Канопус" и один белорусский. Они оснащены белорусской целевой аппаратурой, разработанной в ОАО "Пеленг".

Соглашением оговорено создание российско-белорусских летательных аппаратов нового поколения. Как подчеркнул Владимир Гусаков, "Мы наметили перспективу и стратегию дальнейшего сотрудничества". А по словам Дмитрия Рогозина, "Академия наук Беларуси подключается в полный рост к исследованиям. Это и лунная программа, и изучение планет Солнечной системы"...

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