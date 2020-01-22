В Минске подписан документ космического значения

Сегодня на орбите летают шесть российских аппаратов дистанционного зондирования Земли "Канопус" и один белорусский. Они оснащены белорусской целевой аппаратурой, разработанной в ОАО "Пеленг".
Соглашением оговорено создание российско-белорусских летательных аппаратов нового поколения. Как подчеркнул Владимир Гусаков, "Мы наметили перспективу и стратегию дальнейшего сотрудничества". А по словам Дмитрия Рогозина, "Академия наук Беларуси подключается в полный рост к исследованиям. Это и лунная программа, и изучение планет Солнечной системы"...