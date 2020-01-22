В Сирии боевики продолжили обстрелы окраин Алеппо

Незаконные вооруженные формирования не прекращают обстрелы населенного пункта Захра на окраине крупнейшего сирийского города Алеппо, входящего в Идлибскую зону деэскалации. Этот поселок находится на осадном положении уже шесть лет, боевики неоднократно предпринимали попытки его захвата. До войны Захра был одним из самых престижных пригородов Алеппо.

По данным руководителя российского центра по примирению в Сирии Юрия Боренкова, в результате обстрела боевиками западных пригородов Алеппо погибли восемь человек, в числе которых ребенок. Ранения получили 13 мирных жителей, пишет РИА Новости.

Всего же за минувшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 38 обстрелов 24 населенных пунктов в провинциях Латакия, Алеппо, Идлиб и Хама. В Идлибе местные жители сообщили о переброске террористами в город Маарет-эн-Нуман четырех "шахид-мобилей". Это свидетельствует о подготовке боевиков к наступлению.