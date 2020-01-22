Новости

В Перми задержан сотрудник МЧС по делу гибели людей в отеле "Карамель" 19:07
Новая "Матрица" осталась без агента Смита 19:05
Путин намерен в ближайшее время обсудить на Госсовете развитие науки 18:57
На Урале пять человек погибли в столкновении иномарки с грузовиком 18:55
Думская комиссия изучит публикации о самороспуске Госдумы 18:54
Ученые нашли ключ к лечению редкой болезни Шарко 18:52
Скоропостижно скончался актер Данила Перов, сын Раисы Рязановой 18:50
В Петербурге госпитализирован второй путешественник из Китая 18:46
Вода на Марсе оказалась пригодной для жизни 18:45
В Петербурге госпитализировали прибывшего из Китая россиянина 18:18
В Москве прошла презентация центра промышленного дизайна 18:17
Число погибших от коронавируса в Китае достигло 17 человек 18:13
Mitsubishi Pajero: у российских дилеров осталось 250 машин 18:11
ЕС ввел временный запрет на программу по распознаванию лиц в транспорте 18:00
Петербургские экологи: Теплая зима создала проблемы зайцам 17:57
Разработавший для ЦРУ методику пыток психолог дал показания суду 17:47
Лавров обсудил с главой МИД Беларуси отношения Москвы и Минска 17:44
СМИ: "Зенит" отправит Кокорина в дубль в случае отказа уходить в "Сочи" 17:27
УАЗ выпустил семейный автомобиль на базе "Профи" 17:27
Страны ОДКБ намерены составить единый список террористических организаций 17:23
Россияне назвали способы достижения успеха 17:16
Карлос Гон предсказал крах Nissan через пару лет 17:00
Россиянин взломал новогоднюю подсветку Кремля, чтобы сделать предложение 16:55
В Самаре на девочку упала глыба льда с крыши 16:55
Российский парусник "Крузенштерн" зашел в Рио-де-Жанейро 16:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как состояние экономики может снизить бедность в стране
Как состояние экономики может снизить бедность в стране
Китай готовится к встрече Нового года
Китай готовится к встрече Нового года
Пять возможных способов для инвестирования денег
Пять возможных способов для инвестирования денег
22.01.2020 18:53
Рубрика: Спорт

Постреляем в Поклюке

В Словении стартует шестой этап Кубка мира
Текст: Павел Петровский
Российская газета - Федеральный выпуск № 13(8067)
Очередной этап Кубка мира у "стреляющих лыжников" пройдет в словенской Поклюке. Сегодня болельщики смогут наблюдать мужскую индивидуальную гонку на 20 км, на следующий день "индивидуалку" на 15 км пробегут женщины.
Александр Логинов не поднимался на пьедестал почета с декабря 2019 года. Фото: EPA Александр Логинов не поднимался на пьедестал почета с декабря 2019 года. Фото: EPA
Александр Логинов не поднимался на пьедестал почета с декабря 2019 года. Фото: EPA

Напомним, что за каждый промах на огневых рубежах спортсмены не будут бежать штрафные круги, но к их времени будут прибавляться дополнительные минуты. Поэтому точная стрельба дает шанс побороться за самые высокие места.

25 января в Словении пройдут две эстафеты - сингл-микст (одиночная смешанная) и смешанная. Ну а закрывать программу шестого этапа Кубка мира будут масс-старты, которые запланированы на 26-е число.

Фото: AP Photo/Christophe Ena
Эксперт: Шараповой не нужно уходить из тенниса

В составе сборной России по сравнению с предыдущими этапами произошли изменения. В женской сборной, которая в немецком Рупольдинге с треском провалилась, мы увидим Екатерину Юрлову-Перхт, Ларису Куклину, Светлану Миронову, Ирину Старых и Кристину Резцову.

У мужчин в Словении не выступит Саид Каримулла Халили. Помимо стартовавших в Германии Александра Логинова, Матвея Елисеева, Евгения Гараничева, Эдуарда Латыпова и Никиты Поршнева в Поклюке также будет Кирилл Стрельцов, выступающий в Кубке IBU.

Добавим, что безмедальная серия у российских биатлонистов на сегодня насчитывает уже 20 гонок. Последний раз на пьедестал почета поднимались Александр Логинов и женская эстафетная четверка. Это случилось в декабре на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

Абсолютный антирекорд был установлен отечественными "стреляющими лыжниками" в 2016 году, когда спортсмены в 25 гонках оставались без наград.

Впрочем, руководители нашего биатлона верят, что черная полоса скоро закончится.

Так, вице-президент Союза биатлонистов России по обеспечению сборных команд Валерий Польховский сообщил каналу "Матч ТВ", что подготовке лыж будет уделено особое внимание:

Фото: AP / Lee Jin-man
Даниил Медведев стартовал с победы на Australian Open

- Федерация лыжных гонок России оказывает нам содействие, и мы надеемся, что все срастется и нам помогут в организации производства структур для лыж. Так как своей шлифт-машины у нас пока нет, станем пользоваться другой.

По словам Польховского, основная сервисная бригада перед февральским чемпионатом мира в Антхольце будет усилена опытными специалистами, которые приедут на место стартов заранее и начнут плотно работать со смазками и структурами для лыж.

Из других интересных новостей отметим возвращение на лыжню норвежца Йоханнеса Бе, который пропускал первые два этапа Кубка мира в 2020 году в связи с рождением сына.

За время "каникул" Бе-младший опустился с первого места в общем зачете на седьмое. Перед Поклюкой он отстает от лидера, француза Мартена Фуркада, на 133 очка. 26-летний биатлонист, который последние дни активно тренировался в Холменколлене не скрывает, что намерен вернуть себе лидирующие позиции в борьбе за "Хрустальный глобус".

Спорт Виды спорта Зимний спорт

Главное сегодня

Формирование нового правительства России
Путин объяснил цель двух поправок в Конституцию
В Петербурге госпитализировали прибывшего из Китая россиянина
Матовников стал заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками
Путин прокомментировал возможность парламентской республики в России
НХЛ
НХЛ
Панарин из-за травмы пропустит Матч всех звезд НХЛ
ММА
ММА
Александр Емельяненко арестован за пьяный дебош в Анапе