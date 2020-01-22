Очередной этап Кубка мира у "стреляющих лыжников" пройдет в словенской Поклюке. Сегодня болельщики смогут наблюдать мужскую индивидуальную гонку на 20 км, на следующий день "индивидуалку" на 15 км пробегут женщины.

Александр Логинов не поднимался на пьедестал почета с декабря 2019 года. Фото: EPA

Напомним, что за каждый промах на огневых рубежах спортсмены не будут бежать штрафные круги, но к их времени будут прибавляться дополнительные минуты. Поэтому точная стрельба дает шанс побороться за самые высокие места.

25 января в Словении пройдут две эстафеты - сингл-микст (одиночная смешанная) и смешанная. Ну а закрывать программу шестого этапа Кубка мира будут масс-старты, которые запланированы на 26-е число.

В составе сборной России по сравнению с предыдущими этапами произошли изменения. В женской сборной, которая в немецком Рупольдинге с треском провалилась, мы увидим Екатерину Юрлову-Перхт, Ларису Куклину, Светлану Миронову, Ирину Старых и Кристину Резцову.

У мужчин в Словении не выступит Саид Каримулла Халили. Помимо стартовавших в Германии Александра Логинова, Матвея Елисеева, Евгения Гараничева, Эдуарда Латыпова и Никиты Поршнева в Поклюке также будет Кирилл Стрельцов, выступающий в Кубке IBU.

Добавим, что безмедальная серия у российских биатлонистов на сегодня насчитывает уже 20 гонок. Последний раз на пьедестал почета поднимались Александр Логинов и женская эстафетная четверка. Это случилось в декабре на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

Абсолютный антирекорд был установлен отечественными "стреляющими лыжниками" в 2016 году, когда спортсмены в 25 гонках оставались без наград.

Впрочем, руководители нашего биатлона верят, что черная полоса скоро закончится.

Так, вице-президент Союза биатлонистов России по обеспечению сборных команд Валерий Польховский сообщил каналу "Матч ТВ", что подготовке лыж будет уделено особое внимание:

- Федерация лыжных гонок России оказывает нам содействие, и мы надеемся, что все срастется и нам помогут в организации производства структур для лыж. Так как своей шлифт-машины у нас пока нет, станем пользоваться другой.

По словам Польховского, основная сервисная бригада перед февральским чемпионатом мира в Антхольце будет усилена опытными специалистами, которые приедут на место стартов заранее и начнут плотно работать со смазками и структурами для лыж.

Из других интересных новостей отметим возвращение на лыжню норвежца Йоханнеса Бе, который пропускал первые два этапа Кубка мира в 2020 году в связи с рождением сына.

За время "каникул" Бе-младший опустился с первого места в общем зачете на седьмое. Перед Поклюкой он отстает от лидера, француза Мартена Фуркада, на 133 очка. 26-летний биатлонист, который последние дни активно тренировался в Холменколлене не скрывает, что намерен вернуть себе лидирующие позиции в борьбе за "Хрустальный глобус".