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Рубрика: Власть

Выбор под задачи

В Совете Федерации и Госдуме прокомментировали назначение новых министров
Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Федеральный выпуск № 13(8067)
Утвержденная структура правительства соответствует тем задачам, которые поставил президент России Федеральному Собранию, заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Для успешного решения масштабных задач, поставленных президентом, требуется, чтобы государственно-политическая система была более гибкой, живой, эффективной", - поделилась мнением сенатор.
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости

По оценке Матвиенко, председатель правительства руководствовался следующими критериями: "Чтобы это были профессиональные, опытные люди, прошедшие школу в тех или иных сферах, современно мыслящие, образованные". "Это вселяет уверенность, что у них все получится", - отметила спикер. В целом же серьезное обновление вкупе с омоложением правительства прошло сбалансированно, считает Матвиенко. По ее оценке, это позволит обеспечить преемственность в работе кабинета, сохранение всего того ценного, что было накоплено в последние годы. Говоря о конкретных назначениях, глава верхней палаты отметила усиление финансово-экономического блока. "И это правильно, - оценила она, - потому что важнейший вызов, который стоит сегодня перед нашей страной, - повысить темпы роста экономики, произвести структурные изменения, поддержать малый и средний бизнес, наладить новую инвестиционную политику".

Фото: Константин Завражин/ РГ
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин, оценивая обновление Кабмина, отметил, что в результате "реализован запрос общества, наших граждан и парламента на более эффективную работу". "Мы надеемся, что новый состав правительства сделает все возможное, чтобы как можно быстрее мы покончили с бедностью, повышалось благосостояние наших граждан", - добавил он. Володин тоже напомнил о задаче от президента обеспечить темпы роста экономики выше среднемировых. В этом смысле он положительно оценил назначение нового главы минэкономразвития. По его словам, Максим Решетников может преуспеть в исполнении этой задачи, ведь имеет большой опыт эффективной работы.

В свою очередь первый зампред Госдумы Александр Жуков рассчитывает, что министр финансов Антон Силуанов в команде с вице-премьером Татьяной Голиковой и первым зампредом Кабмина Андреем Белоусовым смогут существенно ускорить реализацию важнейших положений Послания президента. Отдельно депутат остановился на назначении Белоусова, который будет куратором финансово-экономического блока. Это один из наиболее уважаемых и ведущих экономистов в России, много лет работал и в правительстве, и вместе с президентом, напомнил Жуков. "Конечно же, его взгляды во многом легли и в формирование Послания президента последних лет и национальных проектов", - подчеркнул парламентарий. Жуков добавил, что ряд новых членов кабмина своей предыдущей работой доказали, что они могут успешно реализовывать самые амбициозные и трудные проекты.

Депутаты Госдумы совместно с новым составом правительства в течение нескольких дней подготовят совместный план по законодательному решению всех вопросов, поставленных в Послании. Рассчитывают на тесное взаимодействие и лидеры фракций. Глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов считает, что новому составу правительства предстоит более динамичная работа на основе той базы, которая была сформирована ранее. Он уверен, что кабмин впредь будет более тесно взаимодействовать с регионами для выполнения нацпроектов. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, что доволен сохранением силового и международного блока Кабмина. "Сохранили тех, кто успешно работал", - пояснил он. Зюганов, кроме того, отметил назначение ректора ТюмГУ Валерия Фалькова министром науки и высшего образования РФ.

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У ректора больше опыта, он знает лучше людей. Может быть, все продвинется", - выразил надежду он, говоря о проблемах в сфере образования. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов назвал "хорошей ротацией" обновление правительства и охарактеризовал новый состав как работоспособный. "Дмитрий Чернышенко прекрасно зарекомендовал себя в ходе подготовки к Олимпийскими играм в Сочи, руководителем оргкомитета которых он был, - отметил Миронов. - Рад, что вице-премьером стала Виктория Абрамченко. Работая в Росреестре, она проявила себя как суперпрофессионал". Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отметил, что "состав стал моложе" и что "поменяли весь социальный блок", ведь надо решать проблемы бедности, улучшать жизнь инвалидов. Ротация - это замечательно, оценил политик, ведь это - "свежий взгляд, больше энергии, движение вперед".

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