Чемпионат Европы в австрийском Граце открылся выступлениями мужчин в короткой программе. Ее итоги для российских поклонников вида спорта обнадеживающие. Пока в тройке сильнейших сразу два наших спортсмена - Дмитрий Алиев (88,45 балла) и Артур Даниелян (84,63). Впереди них только чех Михал Бржезина (89,77).

После семилетней абсолютной гегемонии испанца Хавьера Фернандеса, завершившего карьеру год назад очередным континентальным титулом в Минске, европейский трон оказался свободным. У россиян, выступающих по максимальной квоте в три участника, есть реальный шанс занять это место.

По жеребьевке получилось так, что наши фигуристы выходили на лед друг за другом. 16-летний дебютант соревнований такого ранга Даниелян завершал предпоследнюю разминку, заключительную начинал Александр Самарин, своеобразную эстафету подхватывал Алиев. Оба уже опытных турнирных бойца ранее становились серебряными призерами чемпионатов Европы - в 2019 и 2018 годах соответственно.

Самарин откатал слабовато - ряд ошибок и падение на четверном прыжке. Даниелян для новичка выглядел почти безупречно, вроде бы не волновался, а пара помарок не повлияла на его достаточно высокий результат. Что касается 20-летнего Алиева, то он уступил лидеру Бржезине лишь в отдельных мелочах. А главной сенсацией стал полный провал бронзового призера недавнего финала Гран-при француза Кевина Аймо.

После семи подряд побед уже завершившего карьеру испанца Хавьера Фернандеса европейский трон свободен

Завтра примерно в 23.30 по Москве лидеры начнут прокат произвольной программы. Шестеро сильнейших покажут свое мастерство в порядке, обратном занятым местам в короткой программе. То есть последним выйдет Бржезина.