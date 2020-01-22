В Виннице сожгли 22 тысячи голов птиц из-за эпидемии гриппа

Птичий грипп подкрался к питомцам на птицефермах Винницкой области. Для профилактики местным заводчикам пришлось сжечь ни много ни мало 22 тысячи туш кур, уток и других пернатых.

Об этом сообщает портал Украинские новости со ссылкой на госслужбу по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. На всякий случай в ведомстве уточнили, что предварительно птиц "умертвили бескровным способом", так что в момент массового сожжения они не мучились. Всего на трех предприятиях, которые затронули очистительные процедуры, выращивают 116 тысяч птиц - их судьба пока не известна.

Ранее во Львовской области пришлось уничтожить более ста свиных туш из-за настигшей регион атипичной чумы свиней.