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22.01.2020 14:42
Рубрика: В мире

В Виннице сожгли 22 тысячи голов птиц из-за эпидемии гриппа

Текст: Марина Алешина

Птичий грипп подкрался к питомцам на птицефермах Винницкой области. Для профилактики местным заводчикам пришлось сжечь ни много ни мало 22 тысячи туш кур, уток и других пернатых.

Фото: iStock
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Об этом сообщает портал Украинские новости со ссылкой на госслужбу по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. На всякий случай в ведомстве уточнили, что предварительно птиц "умертвили бескровным способом", так что в момент массового сожжения они не мучились. Всего на трех предприятиях, которые затронули очистительные процедуры, выращивают 116 тысяч птиц - их судьба пока не известна.

Ранее во Львовской области пришлось уничтожить более ста свиных туш из-за настигшей регион атипичной чумы свиней.

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