В WhatsApp добавили темную тему. Как ее включить?

Разработчики из Facebook выпустили новую бета-версию WhatsApp для платформы Android, в которой реализовали долгожданную темную тему оформления. Чтобы получить возможность установить тестовое обновление, нужно быть зарегистрированным в программе для разработчиков.

Впрочем, есть и второй вариант, пишет Android Police. Можно скачать с сайта APK Mirror установочный файл (ссылка опубликована на сайте издания), установить его, после чего зайти в настройки и выбрать раздел "Чаты", после чего переключить тему.

Тем, кто является бета-тестером, нужно обратить внимание на версию приложения, в которой реализована темная тема: 2.20.13.

WhatsApp также поддерживает "системную" цветовую схему - оформление активируется в соответствии с настройками самого смартфона.