Валентина Матвиенко призвала расширить запрет на иностранное гражданство

Совет Федерации начал 22 января весеннюю сессию. Одной из центральных тем обсуждения в зале заседаний и в кулуарах стали поправки в Конституцию, предложенные президентом РФ. По мнению главы Совфеда Валентины Матвиенко, отдельные предложения можно развить, например расширить запрет на иностранное гражданство.

"Сегодня мы открываем не только очередную парламентскую сессию, но и, по сути, новый этап развития российского государственного строительства и отечественного парламентаризма", - заявила спикер. Новый этап связан с предложенными президентом изменениями в Конституцию. "Поправками повышается роль парламента в нашей политической системе. Совет Федерации получает новые, весьма существенные полномочия", - подчеркнула Матвиенко. Отдельно она отметила, что в правовую систему вводится понятие "сенатор Российской Федерации", которое до сих пор использовалось неформально.

"Президент поручил провести широкое общественное обсуждение изменений в Конституцию, получить поддержку граждан. С этой целью будет организовано общероссийское голосование. Считаю, что это истинно демократический подход", - сказала спикер.

В течение весенней сессии сенаторы планируют сосредоточиться на законодательном обеспечении реализации Послания. "Социальная политика остается абсолютным приоритетом государства", - подчеркнула Матвиенко. "Чтобы все предложенные меры заработали в полную силу, необходимо с учетом озвученных в Послании инициатив внести коррективы в законопроекты о здоровом и безопасном детском питании, о многодетных семьях, об охране здоровья детей в образовательных организациях и другие", - сказала спикер.

"Одна из предложенных главой государства поправок касается запрета на иностранное гражданство или вида на жительство для лиц, занимающих ключевые государственные должности. Давно назревшая проблема. Она касается не только лиц, занимающих должности, указанные в Конституции", - считает глава Совфеда. По ее словам, "есть факты получения зарубежного гражданства и вида на жительства, в том числе и дипломатами". И следует подумать о расширении запрета на иностранное гражданство. "Речь должна идти не об "охоте на ведьм", а о надежном обеспечении суверенитета России, устранении малейших лазеек для вмешательства во внутренние дела нашей страны", - пояснила спикер.