Валентина Талызина : Меня знают миллионы, а понимают единицы

Она поднялась на пьедестал искусства из самой гущи народной души. Девочка из омского зерносовхоза "Борисовский" вышла на перрон московского вокзала из плацкартного вагона с деревянным чемоданом в руках. Встречавшая ее дальняя родственница, узнав, что она приехала "учиться на артистку", прямолинейно заявила: "Не по плечу ты это затеяла, Валентина…"

- Саня, а я как вышла из того поезда на площадь трех вокзалов, так до сих пор и иду. Не останавливаясь ни на минуту. Знаешь, я крепко подумала и решила, что мне сейчас не до интервью. Приболела, думаю, как мне вырулить из этого неважного состояния. Поэтому глубоко поговорить не получится, голова другим забита. Значит, лучше и не начинать. Согласен?! - по-талызински категорично спросила Валентина Илларионовна.

И попробуй тут не согласись.

Но за двадцать лет дружбы с этой необыкновенной артисткой у нас были долгие часы разговоров, искренних и честных. Сегодня поделюсь сохраненным из наших бесед. Тем более, что в среду, 22 января, у нее юбилей.

Валентина Талызина - удивительное исключение в моей жизни и профессии. Это единственный человек из подобных ей величин, к кому я обращаюсь по имени и на "ты". Так решила она с первых дней нашего знакомства.

Шестеренки наших душ совпали с первого разговора: только спустя годы я нашел ответ, почему на "ты" с артисткой, у которой "трудный характер". Все просто. Я из амурской деревни, она - из сибирской. Общие корни, и первый глоток воздуха был у нас был близок по составу.

Гении из одной жизни

"Детство? Это снег. Много снега, я лежу спиной на санках и смотрю в небо. Сибирское небо особое, пронзительно синее и бездонное. Там, где прошло мое детство, шесть месяцев в году лежит снег. Всю свою жизнь, как только увижу картину, на которой изображен снег, меня к ней тянет. Магия снега осталась.

… Что мы ели в войну? Это картошка, молоко, соленые огурцы из кадки и хлеб. Все! Печку топили один раз, утром. А соседи у нас были учителя, они жили через огород. Так вот они топили печку вечером, мы ходили к ним греться и носили туда чугунок с картошкой, и там ее варили. Они маленький кусочек мяса клали на дно чугунка. Как только приходили домой, я сразу раскапывала картошку и находила этот кусочек. Одним словом, это была нищета.

… Все, кто снимался в "Зигзаге Удачи": Леонов, Рязанов, Евстигнеев, все вышли из той жизни, из той нищеты. И мечты у героев картины были робкие и наивные для сегодняшнего времени. Мечтали о фотоаппарате и лотерейном билете, а вместо ипотеки была касса взаимопомощи. Мне легко было играть эту Алевтину, она была часть меня, часть нашего времени.

Гений ли был Евгений Евстигнеев? Да! Во-первых, он был барабанщик по жизни, он бил и заколачивал, в нем была смелость. В творчестве он заколачивал смело, свои мысли воплощал на раз. Но душа была фантастически ранимой, тонкой.

Он начал с провинциального ТЮЗа, в их гримерке окно стояло на земле. И они из этого окна шагали прямо на улицу. Года через два-три после его смерти, меня приглашали в Нижегородский завод "Красная Этна" выступить и рассказать про Евстигнеева. Он когда-то там работал слесарем. Когда назвали его имя, зал взорвался аплодисментами. А кто его представляет, какая там артистка вышла - залу было уже неважно. Артистке не хлопали, вся буря аплодисментов была ему посвящена. Вот как его любил народ!..

Первая наша совместная сцена - это когда он пришел ко мне свататься. Все случилось в первый съемочный день. Рязанов покрикивает, тут сам Евстигнеев со мной…

Хвост у меня дрожал часто и очень мелко. Думала, утону и не выплыву. А Женя подошел ко мне и сказал: "У тебя сегодня первый съемочный день, я купил там четвертинку, давай после смены…"

Я ошалела. Ошалела не от четвертинки, а от его подхода ко мне. Он все почувствовал… Я закивала радостно головой, что-то с меня сползло.

Виктюк доделал меня как артистку

… У Фаины Георгиевны Раневской была домработница Маша, она мне как-то говорила, что однажды Фаина Георгиевна сказала: "Талызина лучше меня. Она умеет играть и характерные роли, и героинь…" Помню, я не выдержала и ей говорю: "Она это сказала для того, чтобы ты тут же воскликнула: что вы сравниваете, какую-то г…о Талызину и себя!".

Перед этим я полтора часа стояла в очереди и купила первые тепличные огурцы. Купила целую сетку. Когда Маша мне это сказала, я взяла эту сетку и отдала ей со словами: "Передай Фаине Георгиевне…"

Роман Виктюк? Виктюк был другом, братом был, любовью был…Почему все уходит? Не знаю… Нет, у меня ничего не ушло. Просто мы со временем стали другими.

Благодарна ему за смелость, хотя Ромка - трусливый человек. Но бывал смелым, и я была с ним рядом смелая.

Виктюк доделал меня как артистку. Он часто говорил: "Я же ничего не придумываю, это же так и есть.." И попадал в точку. И я благодаря ему тоже попадала в ту самую точку.

Если есть во мне что-то хорошее, так это то, что я не переступаю через людей и помню добро. Это у меня от земли и от моего совхоза. Не переступать и не забывать людей. Я всем уже все в этой жизни простила, все переплавилось.

Нет таких людей непрощенных, все боли и обиды помню просто как эпизоды своей жизни. Помню, когда я поступала плохо. И все мое "плохо" жгло меня годами.

Мудрость - это наши ошибки

За что благодарна возрасту? Знаешь, у меня мама была очень мудрая. Иногда у меня бывают такие случаи, что я сама себе говорю - я как мама.

Благодарна возрасту за мудрость. Мудрость - это все наши ошибки, все наши грабли, все синяки на теле жизни. Я же из Сибири, прощать не любила. Там народ такой, упертый, с гонорком. Это все от войны, она поставила меня на жесткие рельсы жизни. Я с них долго не сходила и помнила их всегда.

Потом ударялась, ну как бы так покультурней сказать, фейсом об стенку, и понимала, что не права. Но эта война во мне осталась. Жесткость оттуда, я думаю…

Говорят, Талызина прямолинейная, ну и что, да, прямолинейная… Лучше быть прямолинейной. Хотя бывало, что жалела о своем характере. Думала, ну что ты туда полезла? Зачем ты это сказала? Но было поздно, уже сказанула…

Так сложилась жизнь, что меня знают миллионы, а понимают единицы. Это нормально. Обыкновенный зритель не будет определять, почему ему что-то не нравится. Ему просто нравится или не нравится. Все. Все эти рейтинги - это мутота. Нравится или не нравится. С ним твоя душа или нет. По-другому зритель не судит.

Был у меня один знакомый, Леня, очень симпатичный мужик, звал меня уехать на Запад. Романа у нас не было, но мы симпатизировали друг другу. Он сказал: "Я предлагаю вам поехать со мной". Я спрашиваю: "А зачем?" "Хочу взять с собой кусок России", - ответил Леня. Я улыбнулась: "Леня, я куском не поеду…"

Вообще, между нами говоря, романы профессию перешибают. Это нельзя совмещать. Или одно, или другое. Но когда несет, тогда ты не думаешь…

Если ты изменяешь своей профессии, она мстит. Профессия стоит того, чтобы ей отдавать даже хорошие романы. Благодаря профессии остаешься человеком, это трудно. Даже очень трудно, но необходимо. Понимаешь, только труд рождает вдохновение, а когда есть вдохновение, ты взлетаешь. В роли иногда бывает миг, когда ты взлетаешь.

Взлетала ли я? Не знаю. Наверное, что-то было… Все, хватит. Выключай диктофон…

Справка "РГ"

Валентина Талызина родилась 22 января 1935 года, она чудом не погибла в годы войны. Ее отец забрал из детского сада за час до того, как в него попала немецкая бомба.

Выпускница ГИТИСа, с 1958 года и по сегодняшний день актриса театра Моссовета. Снялась более чем с ста фильмах, среди которых "Ирония Судьбы или с легким паром", "Большая перемена", "Афоня", "Агония". Ее голосом говорит мама дяди Федора из мультфильма "Каникулы в Простоквашино", Марта из картины "Долгая дорога в дюнах", и Надя из "Иронии судьбы".

Голос она называет "звуком души". Народная артистка России, награждена тремя орденами, лауреат национальной кинопремии "Золотой орел". Говорит, что больше всего на свете любит рыжих котов и внучку Настю.