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22.01.2020 22:36
Рубрика: Экономика

Вице-премьер Виктория Абрамченко назвала задачи, стоящие перед АПК

Текст: Алена Узбекова

Зампредседателя правительства России Виктория Абрамченко провела рабочую встречу с руководящим составом Минсельхоза, на которой официально представила министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева. Об этом сообщили в пресс-службе аграрного ведомства.

Фото: GettyImages
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Вице-премьер отметила эффективную работу Минсельхоза по развитию отечественного агропромышленного комплекса и экспорта продукции АПК, а также обозначила основные задачи для министерства на ближайшее время.

"Агросектор продолжает интенсивно развиваться и вносит серьезный вклад в повышение макроэкономической устойчивости страны. Растет экспорт сельхозпродукции, в том числе благодаря эффективной господдержке, которая во многом обеспечивается продуманным администрированием со стороны профильного министерства. Вместе нам предстоит участвовать в реализации целей, которые были заявлены президентом в Послании Федеральному Собранию. В первую очередь, в той его части, которая касается повышения социальной защиты людей. И конечно - работать для проведения структурных изменений в национальной экономике, о которых говорил Владимир Владимирович Путин", - подчеркнула Виктория Абрамченко.

Также вице-премьер отметила, что под руководством Дмитрия Патрушева была разработана сравнимая по масштабу с нацпроектом госпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий", которая начала действовать с 2020 года. Предстоит решить большой объем задач для существенного улучшения условий жизни людей в селе.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
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По словам Дмитрия Патрушева, Минсельхоз России обеспечит выполнение задач, поставленных президентом России, а также в рамках нацпроектов. Как отметил глава Минсельхоза, приоритеты работы ведомства - обеспечение продовольственной безопасности страны, наращивание объемов экспорта продукции АПК, комплексное развитие сельских территорий, поддержка малых форм хозяйствования и сельхозкооперации, повышение эффективности сельхозпроизводства, техническая и технологическая модернизация агропромышленного комплекса, развитие аграрной науки и образования, а также другие направления.

В завершение встречи Виктория Абрамченко выразила уверенность, что совместными усилиями все поставленные перед отраслью задачи будут успешно решены.

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