Виктория Абрамченко представила руководителя Росреестра

Согласно распоряжению председателя правительства РФ новым руководителем Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) назначен Олег Скуфинский.

Главу службы представила новый вице-премьер правительства Виктория Абрамченко:

- Олег Александрович - человек не чужой для этого ведомства. Он - инженер-землеустроитель, стартовал в сфере недвижимости с работы, связанной с кадастровым учетом, с государственной кадастровой оценкой. Олег Александрович имеет богатый опыт. Это назначение я оцениваю как очень правильный, грамотный, взвешенный шаг. Сохраняется преемственность, что позволит добиваться более качественных нормативных актов и их принятия и обеспечить выполнение тех задач, которые перед нами поставлены.

До вчерашнего дня Олег Скуфинский работал заместителем полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.

Скуфинскому 45 лет. Родился в Курске. Окончил Воронежский государственный аграрный университет. В дипломе написано - "инженер-землеустроитель". Новый глава Росреестра - кандидат экономических наук. В 2000 году защитил диссертацию на тему "Оценка городских земель для целей налогообложения и иных государственных целей". Трудился в министерстве по земельной политике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, госкомитете по земельной политике, службе земельного кадастра. Потом ушел в бизнес на десять лет. В коммерческих структурах занимался управлением земельно-имущественным комплексом, разработкой информационных систем, налогообложением недвижимости.

С 2018 года работал заместителем полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.