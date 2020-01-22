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22.01.2020 18:44
Рубрика: Власть

Семейный разговор

Владимир Путин призвал не тянуть с реализацией социальных инициатив Послания
Текст: Кира Латухина
Материнский капитал можно получить и потратить сразу после рождения первенца, сроки оформления документов на него сократят. В целом реализацию поручений Послания нельзя затягивать - время не резиновое. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с общественностью. Он также отметил, что России нужна сильная президентская власть, парламентская республика для нашей страны нецелесообразна.

В среду Владимир Путин посетил город Усмань в Липецкой области: осмотрел поликлинику и школу искусств, а также пообщался с местной общественностью, чтобы узнать мнение граждан о мерах, предложенных в Послании Федеральному Собранию.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Госдума расширила возможности использовать материнский капитал

Участники встречи сразу попросили поручить правительству в разумные сроки принять нормативные акты, чтобы деньги в регионы могли поступить уже к лету. Иначе задачи могут быть не выполнены. "Об этом я как раз и говорил, я прекрасно это понимаю", - кивнул Владимир Путин. Одна из задач - организация горячего питания, в Липецкой области уже решена. Но так не везде. Глава государства предложил брать местные продукты, чтобы у локальных производителей был рынок сбыта. На организацию всей этой работы нужно время, но оно не должно быть резиновым, согласился он.

Председатель Совета матерей России Татьяна Бутская обратила внимание, что в ряде регионов были задержки с выплатой "путинских" пособий на ребенка, и попросила, чтобы губернаторы отслеживали выплаты.

"Не знаю ни одного примера задержки перечисления денег из минфина, из федерального бюджета", - сказал президент про соцвыплаты. "Иногда даже вперед перечисляют деньги, это просто сбой на региональном уровне", - заметил он, но пообещал поговорить с губернаторами.

Зарплата руководителей медучреждений не должна в 3-5 раз превышать ­зарплату врачей, это несправедливо, заявил президент

Правительство должно разработать нормативную базу по маткапиталу в течение нескольких месяцев, скорее всего в марте. Некоторые вещи должны быть к июлю, заметил Путин. Выплаты будут начисляться с 1 января 2020 года, главное - подать заявление в этом году. Всего же расходы на поддержку семей и материнства, о которых шла речь в Послании, составят 0,5-0,8 процента ВВП - более триллиона рублей. Доступ к маткапиталу будет у семей с момента рождения первенца. Много внимания уделили медицине. Зарплата руководителей медучреждений не должна в 3-5 раз превышать зарплату врачей, это несправедливо, заявил Путин и призвал перейти на отраслевую систему оплаты труда. Перечень надбавок должен быть единым для страны, также считает он. Еще глава государства одобрил идею перехода студентов-медиков на целевое обучение с любого курса и поддержал идею узаконить работу нянь-волонтеров с малышами-сиротами в больницах.

Фото: Сергей Куксин
Россияне стали чаще тратить материнский капитал на образование детей

Структура потребительской корзины должна быть скорректирована, также заявил глава государства: "Картофель, жиры, хлебобулочные изделия большую часть занимают, а овощи, фрукты - их маловато, рыба и мясо не занимают должного места, поэтому она, безусловно, подлежит пересмотру". "От нее будет зависеть и прожиточный минимум. А от прожиточного минимума высчитывается МРОТ", - добавил он. В Конституции потому и важно зафиксировать МРОТ не ниже уровня прожиточного минимума. "Потому что если мы это сделаем, если в ходе всероссийского голосования люди поддержат эту поправку..." - начал Путин. "Сто процентов!" - раздался голос из зала. Глава государства продолжил: "Тогда никто никогда не сможет в будущем, ссылаясь на проблемы с бюджетом и на то, что есть другие более важные приоритеты, не исполнять эту норму". Это же касается и регулярной индексации пенсий. "В законе вроде прописано, что пенсии нужно индексировать ежегодно, но жизнь сложна и многообразна и диктует нам свои суровые законы подчас. Не хватает денег: важнее на то, на это, на пятое, раздесятое. Но если в Конституции будет записано, что индексация ежегодная обязательна, тогда от этого никому нельзя будет никуда деться", - объяснил Путин. К осени правительство представит предложения по тиражированию опыта системы поддержки пожилых инвалидов, сообщил президент и напомнил про уважение к старости, процитировав басню Льва Толстого, когда старенького деда отправляли есть во двор, а малыш, заметив это, стал мастерить лоханку для родителей, чтобы в старости пригодилась. "После этого дедушку стали сажать за стол, как мы помним", - сказал Путин.

"Мразями" и "уродами" глава государства назвал организаторов "групп смерти" в соцсетях - они втягивают ребят в суициды. "Как я дал МВД соответствующее поручение, чтобы они занялись этими людьми, знаете, мразь такая - вот пришла к ним полиция, и они сразу чуть в штаны не наложили, в буквальном смысле этого слова, как только поняли, что дорога им за решетку", - возмутился он.

Фото: Максим Блинов\ РИА Новости
Владимир Путин предложил вкладывать деньги в родителей и детей

Еще президент ответил на вопрос, как можно противостоять фальсификациям истории Второй мировой войны: "Правдой. Только правду нужно излагать, но она должна быть аргументированной". И напомнил про планы создать информационно-аналитический ресурс с архивными документами, доступный для всех. Коснулись и политики. Парламентская форма правления часто дает сбои, заметил глава государства. У нашей страны огромная территория, проживает много народов с разными конфессиями, поэтому власть должна быть "крепкая президентская". На Западе говорят о кризисе парламентаризма, в ряде стран полгода не могут сформировать правительства. Для России это было бы катастрофой, убежден Путин. Да и для нормального существования парламентской формы правления политическая структура должна "расти давно", как в Европе. А в России партии зачастую связаны с одним человеком, ее лидером, и если его нет - нет и партии.

Глава государства не только встречался с общественностью, но и посетил в Усмани новую детскую межрайонную поликлинику, посмотрел, как идет строительство школы искусств, которая заработает в сентябре. "Все по-современному сделано, информатизация, - похвалил он. - "Умная" поликлиника получилась". Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила журналистам, что поликлиника построена в рамках нацпроекта "Здравоохранение" и такие же появятся по всей стране.

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На Северном Кавказе - новый полпред президента

Владимир Путин подписал указ о назначении бывшего Генерального прокурора Юрия Чайки полномочным представителем президента в Северо-Кавказском федеральном округе. Ранее эту должность занимал генерал-лейтенант Александр Матовников. Он указом президента назначен заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками. Этим же документом генерал-полковник Александр Ленцов, занимавший должность замглавкома Сухопутных войск, назначен советником министра обороны.

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