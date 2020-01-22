Новости

Новая "Матрица" осталась без агента Смита 19:05
Путин намерен в ближайшее время обсудить на Госсовете развитие науки 18:57
На Урале пять человек погибли в столкновении иномарки с грузовиком 18:55
Думская комиссия изучит публикации о самороспуске Госдумы 18:54
Ученые нашли ключ к лечению редкой болезни Шарко 18:52
Скоропостижно скончался актер Данила Перов, сын Раисы Рязановой 18:50
В Петербурге госпитализирован второй путешественник из Китая 18:46
Вода на Марсе оказалась пригодной для жизни 18:45
В Петербурге госпитализировали прибывшего из Китая россиянина 18:18
В Москве прошла презентация центра промышленного дизайна 18:17
Число погибших от коронавируса в Китае достигло 17 человек 18:13
Mitsubishi Pajero: у российских дилеров осталось 250 машин 18:11
ЕС ввел временный запрет на программу по распознаванию лиц в транспорте 18:00
Петербургские экологи: Теплая зима создала проблемы зайцам 17:57
Разработавший для ЦРУ методику пыток психолог дал показания суду 17:47
Лавров обсудил с главой МИД Беларуси отношения Москвы и Минска 17:44
СМИ: "Зенит" отправит Кокорина в дубль в случае отказа уходить в "Сочи" 17:27
УАЗ выпустил семейный автомобиль на базе "Профи" 17:27
Страны ОДКБ намерены составить единый список террористических организаций 17:23
Россияне назвали способы достижения успеха 17:16
Карлос Гон предсказал крах Nissan через пару лет 17:00
Россиянин взломал новогоднюю подсветку Кремля, чтобы сделать предложение 16:55
В Самаре на девочку упала глыба льда с крыши 16:55
Российский парусник "Крузенштерн" зашел в Рио-де-Жанейро 16:54
Марат Хуснуллин: Строительство жилья в стране надо увеличить 16:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как состояние экономики может снизить бедность в стране
Как состояние экономики может снизить бедность в стране
Китай готовится к встрече Нового года
Китай готовится к встрече Нового года
Пять возможных способов для инвестирования денег
Пять возможных способов для инвестирования денег
22.01.2020 18:45
Рубрика: Общество

Вода на Марсе оказалась пригодной для жизни

Текст: Денис Передельский

Ученые из Токийского технологического института проанализировали минералогические и химические данные, полученные марсоходом Curiosity при анализе образцов древних озерных отложений в кратере Гейла на Марсе, и пришли к выводу, что вода на Красной планете была соленой и богатой минералами.

Об открытии рассказывает Phys.org. Исследователи отмечают, что в списке планет, потенциально обитаемых в прошлом или будущем, Марс находится на одной из первых строчек. Исследования предыдущих лет доказали, что на Красной планете было большое количество поверхностной воды.

Фото: Timmons M. Erickson, Christopher L. Kirkland, Nicholas E. Timms, Aaron J. Cavosie & Thomas M. Davison / Nature Communications
Определена древнейшая астроблема на Земле

Марс был покрыт океанами, реками и озерами, следы которых отчетливо видны на снимках с орбиты. Одним из озер был нынешний кратер Гейла. До сих пор было получено крайне мало данных о том, каким составом обладала марсианская вода. Исследование японских ученых доказывает, что по своему составу она была очень похожей на воду земных океанов.

Океаны Красной планеты были богаты минералами и солями. На это указывают окаменелые частички того, что миллиарды лет назад было водой. В частности, в образцах был обнаружен смектит - глинистый минерал, которые на нашей планете образуется при помощи жидкой воды путем ионного обмена.

Измерения показали, что отложения в кратере Гейла тоже образовались в присутствии жидкой воды, которая имела рН (мера кислотности воды), близкий к рН современных океанов Земли.

"Земные океаны, конечно, содержат мириады форм жизни, - пишут исследователи. - Поэтому кажется убедительным то, что ранняя поверхностная среда Марса была местом, где могла бы существовать современная земная жизнь. Однако остается загадкой то, почему доказательства существования жизни на Марсе так трудно найти".

В Млечном Пути обнаружен газ, меняющий представление о космосе
Ученые Союзного государства готовят масштабный космический проект
Общество Наука Общество Космос Исследование Марса

Главное сегодня

Формирование нового правительства России
Путин объяснил цель двух поправок в Конституцию
В Петербурге госпитализировали прибывшего из Китая россиянина
Матовников стал заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками
Путин прокомментировал возможность парламентской республики в России
Здоровье
Здоровье
Почему счастливые мамы впадают в послеродовую депрессию
Соцзащита
Соцзащита
Как выросли социальные пособия с 1 января 2020 года