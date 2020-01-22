Военные Израиля расстреляли бросивших в них гранату палестинцев

Трое палестинцев пробрались во вторник вечером на израильскую территорию в районе границы с сектором Газа и бросили в военных гранату или взрывное устройство. Такую информацию распространила пресс-служба армии Израиля.

Уточняется, что нарушители проникли сквозь забор безопасности из южной части сектора Газа. На место прибыли солдаты и оцепили район, после чего начали поиски подозреваемых, бросивших гранату, пишет ТАСС. Израильские военные открыли огонь по палестинцам.

Позже газета The Times of Israel сообщила, что нарушители были убиты ответным огнем. По данным издания, со стороны военнослужащих потерь нет.