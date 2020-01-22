Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала советы о том, как бороться с коронавирусом (2019-nCoV). Соответствующие рекомендации в виде памятки были обнародованы в среду в Twitter организации.

Что нужно делать?

Специалисты ВОЗ советуют перед едой и после посещения общественных мест тщательно мыть руки с мылом или средствами для умывания (лосьонами), содержащими алкоголь. Эксперты также настоятельно советуют избегать тесного контакта с любым человеком, у которого имеются симптомы острого респираторного заболевания (ОРВИ) или гриппа.

Кроме того, рекомендуется прикрывать рот и нос носовым платком или согнутым локтем при кашле или чихании. ВОЗ также настоятельно советует термически обрабатывать мясные продукты и яйца перед их употреблением в пищу. Наконец, эксперты рекомендуют избегать незащищенных контактов с домашним скотом и дикими животными. Как уточняют специалисты, существует тест для выявления вируса, но нет вакцины для предотвращения инфекции. Симптомы лечатся обезболивающими и жаропонижающими средствами, и людям рекомендуется пить много жидкости и отдыхать, пока они поправляются.

Каковы симптомы заболевания?

Как отмечает The Associated Press, общие симптомы включают насморк, головную боль, кашель, жар и затрудненное дыхание. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, одышка, озноб и боли в теле связаны с более опасными видами коронавируса. В серьезных случаях вирус может вызвать пневмонию и в считанные дни привести к летальному исходу.

Международные и национальные органы здравоохранения внимательно следят за вспышкой респираторного заболевания, вызванного новым вирусом, возникшим в Китае. Власти многих стран распорядились усилить наблюдение за пассажирами авиакомпаний, направляющихся из центрального Китая, и предпринимают другие шаги, чтобы попытаться контролировать вспышку этого крайне опасного заболевания.

Как сообщает Reuters, в среду Всемирная организация здравоохранения провела многочасовое совещание в зале высоких технологий в своей штаб-квартире в Женеве, чтобы решить, является ли вспышка глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.

С чего все началось?

Напомним, что 21 января представители китайского министерства здравоохранения сообщили о том, что вирус, который впервые был обнаружен в китайском городе Ухане, может передаваться от человека к человеку. В Ухане проживает более 11 миллионов человек. Он является главным промышленным и торговым центром центрального Китая и крупным транспортным узлом, где находится крупнейший внутренний порт страны и шлюз, ведущий на гидроэлектростанцию Три ущелья.

Многие из первых зараженных людей посещали или работали на оптовом рынке морепродуктов Хуанань в Ухане, который с тех пор был закрыт на карантин. На подобных рынках продают не только морепродукты, но и диких животных, таких, например, как змеи или летучие мыши, которые, как полагают, и могли стать переносчиками вируса. Как позже уточнили эксперты, новый вирус может передаваться от человека к человеку при тесном контакте через дыхательные пути.

Пациенты с вирусом были изолированы в больницах или домах, чтобы предотвратить его распространение. После контактов с заболевшими заразились более 30 врачей из местных клиник.

Сколько всего человек уже заразилось?

По состоянию на вечер 22 января, в Китае от 2019-nCoV умерли 17 человек. Власти КНР пригласили в Ухань экспертов ВОЗ, а также специалистов из Гонконга, Макао и Тайваня. В Китае уже выявлено 544 случая заболевания, большинство болезней и все случаи смерти зафиксированы в провинции Хубэй.

Случаи заболевания также подтверждены в Таиланде, Южной Корее, Японии, США и на Тайване. Эксперты ВОЗ опасаются того, что вспышка заболевания совпадает с самым оживленным туристическим сезоном в Китае, когда люди посещают свои семьи или выезжают за границу на Лунный Новый год. По прогнозам ученых, этот фактор будет способствовать более широкому распространению болезни.

По информации Reuters, многие китайцы в среду отменяли свои новогодние поездки, покупали маски для лица, избегали общественных мест, таких как кинотеатры и торговые центры, и даже обращались к онлайн-игре по борьбе с чумой или смотрели фильм-катастрофу "Грипп", чтобы справиться с ситуацией. "Лучший способ победить страх - это противостоять страху", - сказал один из пользователей китайской Weibo, похожей на Twitter.

Почему коронавирус?

Как отмечает АР, название вируса происходит от латинского слова, обозначающего короны или ореолы, которые коронавирусы напоминают под микроскопом. Семейство коронавирусов имеет много типов, которые серьезно влияют на людей. Некоторые вызывают простуду, в то время как другие, происходящие от летучих мышей, верблюдов и других животных, перешли в более тяжелые заболевания, такие как SARS - тяжелый острый респираторный синдром - или MERS - ближневосточный респираторный синдром. В результате вспышки SARS, которая в 2002-2003 годах также началась в Китае, умерло около 800 человек. Эксперты напоминают, что многие коронавирусы могут распространяться в результате кашля, чихания или прикосновения к инфицированному человеку.