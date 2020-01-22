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22.01.2020 19:00
Рубрика: Культура

Недетская история

Выставке в Музее Победы присвоена категория 16+
Текст: Елена Новоселова
Российская газета - Федеральный выпуск № 13(8067)
В Музее Победы 24 января открывается выставка "Непокоренные", которая приурочена к Международному дню памяти жертв Холокоста. Организаторы присвоили ей возрастную категорию 16+ из-за страшных свидетельств преступлений фашистов. В ее создании приняли участие три зарубежных музея. И речь в присланных оттуда материалах идет о продуманной системе концентрационных лагерей, созданной нацистами. Среди экспонатов - личные вещи Карбышева и Печерского, фотографии освобождения заключенных Аушвица, Маутхаузена, Бухенвальда, Майданека, Собибора, Ясеноваца...

Материалы, представленные музейщиками Республики Сербской, и вынудили сотрудников Музея Победы присвоить экспозиции категорию, ограничивающую посещение выставки детьми младше 16 лет. Документы о Ясеноваце впервые демонстрируются в России. Это была самая большая фабрика смерти на территории Югославии. Она состояла из пяти лагерей и расстрельных полигонов. В частности, в отдельном концлагере для детей было убито 20 тысяч малышей.

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- Самые страшные кадры воплощения расовой теории нацистов - это Ясеновац, - объяснила маркировку 16+ куратор выставки Нина Забаровская. - Отрезанные головы и другие зверства...

Такие кадры и видеосъемку в музее решили не выкладывать в открытый доступ, а поместить на электронные носители, чтобы уберечь от шока детскую психику.

Среди картины, которые вошли в экспозицию, есть созданные людьми, прошедшими ад нацистских лагерей, например, скульптором Константином Борисовым и художником Сергеем Розановым.

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