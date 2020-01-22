Жители Ливана вышли на демонстрации против правительства Хасана Диаба

Новая волна уличных протестов вспыхнула в ливанской столице. Местные жители выступают против формирования нового правительства Хасана Диаба.

В Бейруте и Триполи возникли беспорядки и столкновения с полицией. Демонстранты блокировали дороги и ряд важных автомагистралей. Митингующие атакуют полицейские кордоны на подступах к зданию парламента. В ответ стражи порядка используют гранаты со слезоточивым газом и водяные пушки, передает ТАСС.

Ранее в президентском дворце Баабда было объявлено о создании кабинета из 20 министров-технократов под руководством Хасана Диаба. По факту все министры так или иначе принадлежат правящим партиям.

После свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии началась гражданская война. В настоящее время в стране существуют два органа исполнительной власти: ПНС Фаиза Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом, которых поддерживает ЛНА Хафтара.